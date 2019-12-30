Рождение общества свободных людей Иван Яковина

30.12.2019, 17:27

Иван Яковина

Украинское общество сделало большой шаг в сторону построения общества западного типа.

Эта вся история о цивилизационном выборе.

На Востоке правила, нормы, понятия, честь, справедливое возмездие - превыше всего. Есть огромный пласт научных, юридических и исторических обоснований этой позиции. Они все очень логичны. Многие - справедливы.

На Западе же подход иной. Часто - нелогичный и иррациональный. Его легко осмеять и представить глупым, наивным и несправедливым. Он гласит, что конкретный человек и его жизнь важнее всех норм, правил и понятий.

Его суть хорошо сформулировал Довлатов: "Важнее справедливости — милосердие".

О механизме можно размышлять долго. Но именно такая философия приводит к появлению общества свободных и достойных людей.

Иван Яковина, "Главред"