На «договорняках» поймали футболистов шести клубов 2 30.12.2019, 17:41

Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела об организации договорных матчей.

В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправной деятельности (16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат), об этом сообщает пресс-служба СК.

Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд "Нафтан", "Лида", "Орша", "Химик", "Неман-Агро", "Гомель" за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей. Кроме того, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды "Коммунальник-Могилев" за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси по волейболу.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору. В адрес Ассоциации "Белорусская федерация футбола" подготовлено представление с указанием обстоятельств совершения противоправных действий, перечня обвиняемых, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений.