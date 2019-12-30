Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение 30.12.2019, 17:48

Россия отзывает свои требования к Киеву.

По словам замминистра юстиции, Россия отзывает свои требования, а Украина не нарушает правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была платить инвестору любую компенсацию.

Украина и российский «Газпром» подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию общим размером около 7,4 млрд долларов, сообщает unian.net.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина. «Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», - написал он. Лищина отметил, что заключение соглашения открывает путь для подписания долгосрочных договоров на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».