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Александр Обухович: Кремль сигнализирует о нежелательности выдвижения Лукашенко

  • 30.12.2019, 17:56
Александр Обухович: Кремль сигнализирует о нежелательности выдвижения Лукашенко
Александр Обухович

Есть сложный вопрос — по налоговой политике.

Александр Обухович в «БелГазете» — о «плохом» сигнале из Москвы.

- В Беларуси есть традиция: определяться с ценой на газ и условиями поставки нефти на следующий год только под Новый год, но, по большому счету, это не принципиально. Поскольку всегда находился компромисс. В этом году ситуация принципиально другая. Мы имеем дело с приближением президентских выборов в сочетании с системным нажимом Кремля. Требования которого в полном объеме на деле означают установление его контроля над экономикой Беларуси.

Для чего, по мнению Владимира Путина, «нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого нужны общие национальные органы— контрольные и эмиссионные — нужны общие правила в сфере антимонопольной политики».

Собственно говоря, контроль был уже давно. Просто зачастую реализовывался неэкономическими методами: через Россельхознадзор, получение-неполучение новых кредитов для рефинансирования старых, допуск-недопуск к тендерам... И имели место регулярные взбрыки со стороны Беларуси: то разбавители-растворители, то подсанкционная продукция, то самостийность во взаимоотношениях с Китаем и Украиной. Наши выкручивались как могли. Но в результате возникал фактор непредсказуемости на российских границах и на российском внутреннем рынке.

Сегодня еще рано говорить о целях, которые преследовал Кремль, выдвигая пакет требований в реализации так называемого союзного договора. На деле он означал установление прямого и полного контроля Кремля над белорусской экономикой, а через него — над внутренней и внешней политикой страны. При их реализации говорить о независимости Беларуси можно было бы очень условно. Типа того, что и БССР была учредителем ООН.

Не думаю, будто предполагалось, что Беларусь смиренно примет такой ультиматум. Хотя и сопротивляться ему сил было явно недостаточно. Но, возможно, нарочитость и публичность ультиматума преследовала более близкие цели.

Так, выставление ультиматума перед выборами давало вполне ясный сигнал о нежелательности для Кремля выдвижения Александра Лукашенко на новый срок. Ограничивая его возможности много обещать электорату. Да и нашей чиновной «элите» в таких условиях есть о чем подумать. И к кому проявлять лояльность.

К тому же, учитывая заигрывания в последнее время нашей власти с Западом, Кремль публично продемонстрировал степень своего влияния на Беларусь. «Разворот на Запад» в условиях такого давления Кремля выглядит для страны непосильным, заигрывания — беспредметными.

Да, нажим существенно ослаб. Похоже, что реализация «дорожных карт» предполагается постепенной, на 2020 год пообещали цены на нефть и газ сильно не поднимать, так что Лукашенко воспрял духом. Настолько, что уже собрался строить еще один ледовый дворец. В Островце.

Но есть сложный вопрос — по налоговой политике. Прежде всего — вследствие наличия у нас обширных свободных экономических зон. Особенно — СЭЗ «Великий камень» и Парк высоких технологий. Переговоры предстоят сложные и долгие. А вот то, что по эмиссионной, бюджетной, дотационной политике «дорожные карты» согласованы, — сигнал очень плохой. Да и список других «карт» неплохо бы посмотреть.

Дело в том, что, с моей точки зрения, унификация экономической политики с российской для нашей страны — приговор. Приговор к судьбе Гондураса. Невозможность для нашей страны схемы «две страны — одна экономика» требует отдельного рассмотрения, выходящего за рамки этой колонки. Вернемся к нему позже.

Пока же заметим, что российская схема реиндустриализации предполагает государственное инвестирование части природной ренты. Которой с нами делиться никто и не планирует.

Если сюда добавить мощно развитый в России торгово-финансовый капитал, становится понятно, что сосуществование в рамках единой экономики российской модели с белорусской заведомо невозможно: наша экономика будет неконкурентоспособна. А выстроить свою новую экономику взамен «убитой» «белорусской модели» в рамках единой экономики нам просто никто не даст.

Короче говоря, для нас проблема интеграции экономики с российской пока преждевременна. Сначала нужно иметь проработанную экономическую и промышленную политику, приступить к выстраиванию конкурентоспособных секторов экономики. И только потом, аккуратно и по секторам, можно говорить о целесообразности интеграции. Но наша власть далее года экономических планов не рассматривает. Есть на год скидки на газ и нефть - уже победа. Но так решать завтрашние проблемы уже не всегда будет получаться, текущие переговоры по интеграции это еще раз продемонстрировали.


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