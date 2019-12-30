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Средняя цена за «квадрат» жилья в Минске достигла $1,4 тысячи

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  • 30.12.2019, 18:02
  • 1,493
Средняя цена за «квадрат» жилья в Минске достигла $1,4 тысячи

В этом году в целом цены повысились на 6,2%.

По данным Realt.by, средняя цена за 1 кв. метр жилой недвижимости в Минске достигла $1,4 тыс. В этом году в целом цены повысились на 6,2% (на $82 за «квадрат»).

Что касается вторичного рынка, то здесь были снижения средней цены. Это происходило 8 раз. В остальное время цена росла. Интересно, что из-за увеличения доли «котлованов» в предложении на первичном рынке и ослабления национальной валюты средняя цена снизилась. Но незначительно: всего на 0,3% — до $1288. Хотя по сравнению с началом года в целом отмечается рост на 1,3%.

Кроме того, в рождественско-новогодний период предложение падает. За последнюю неделю число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 2,6%.


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