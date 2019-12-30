Росстат зафиксировал дальнейший рост бедности в России 17 30.12.2019, 18:09

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Армия официально нищих за январь-сентябрь выросла на 100 тысяч человек.

«Прорыв» российской экономики к мировым темпам роста и технологической революции начался с дальнейшего повышения уровня бедности в стране, передает finanz.ru.

Вопреки «майским указам» президента РФ, требующий вдвое сократить армию нищих к 2024 году, по итогам января-сентября уровень бедности продолжил расти, сообщил в понедельник Росстат.

За 9 месяцев доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась с 13% до 13,1%, или на 100 тысяч человек.

На начало четвертого квартала 19,2 млн россиян жили на сумму, меньше официального «порога нищеты», установленного на уровне 11942 рубля для трудоспособного населения, 9090 рублей для пенсионеров и 10838 рублей для детей.

Бедность в России превышает прошлогодние показатели весь год, следует из данных Росстата: за первый квартал она составила 14,3% (против 13,9%), за полгода - 13,5% (против 13,3%), за 9 месяцев 13,1% против 13%.

Статистика продолжает оставаться головной болью для чиновников, у которых трещит по швам план достижения национальных целей развития, подписанный в мае премьером РФ Дмитрием Медведевым. Согласно плану, уже в этом году уровень бедности нужно было снизить до 12%.

В августе Минэкономразвития уточнило прогноз, признав, что получить цифру ниже 12,5% не получится. Впрочем, и этот прогноз оказался слишком оптимистичным: на конец сентября фактическая цифра оказалась больше на 900 тысяч человек.

Уровень субъективной бедности тем временем еще выше: по данным Росстата, на конец июня 49,4% россиян жаловались, что могут позволить себе только еду и одежду. Каждая седьмая семья находилась в положении, близком к казарменному, когда все доходы уходят только на продукты питяния.

В среднем россияне, по данным Росстата, тратят на еду 5,5 тысячи рублей в месяц. Это 180 рублей, или 2,8 доллара в день. У типичной семьи на еду уходит 31% доходов - втрое больше, чем в Великобритании (10%), Нидерландах (10,6%), Ирландии или Норвегии (менее 12%). Почувствовать изменения к лучшему в своей жизни россияне смогут после реализации национальных проектов, которые рассчитаны до 2024 года, заявил 26 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. К опросу ВЦИОМа, в котором 60% граждан назвали уходящий год трудным и плохим как для себя, так и для страны, нужно относиться «с известным допуском», поскольку в нем присутствует «изрядная доля» эмоций, заявил Песков.