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Reuters: Ускорение работ над Nord Stream 2 не позволит компаниям избежать санкций США

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  • 30.12.2019, 18:40
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Reuters: Ускорение работ над Nord Stream 2 не позволит компаниям избежать санкций США

Компании, которые спешат закончить строительство газопровода, рискуют быть наказанными.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, передает "Европейская правда".

Угроза санкций, блокирующих доступ к финансовой системе США, уже заставила швейцарской компании Allseas, что прокладывает глубоководную трубу, приостановить работу над проектом. При этом осталось построить еще 160 км трубопровода.

Эта краткая расстояние и 30-дневный период на "сворачивание" работ, предусмотренный санкциями, привели к предположению, что трубопровод будет вскоре завершен.

Но высокопоставленные американские чиновники, которые выступали на условиях анонимности, отвергли идею о том, что период на сворачивание дает компаниям время на ускоренное завершение строительства "Северного потока-2".

"Добросовестность не означает ускорение прокладки трубы", - сказал один из чиновников.

"Санкции будут введены, если они не продемонстрируют добросовестные усилия",- заявил другой чиновник, добавив, что суть санкций заключается в том, чтобы остановить проект.

Понятие "добросовестности" администрацией Трампа не определено, но период сворачивания предназначен для того, чтобы дать время компаниям выровнять финансовые механизмы и безопасно изъять оборудование, сказал чиновник.

30 декабря стало понятно, что компания Allseas не будет достраивать газопровод.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - говорится в заявлении Allseas в понедельник.

Несмотря на санкции США, Россия заявляет, что строительство газопровода будет завершено. Министр энергетики Александр Новак заявил, что запуск трубопровода ожидается к концу 2020 года.

В Nord Stream 2 заявили, что "компании, которые поддерживают проект, продолжают работать над скорейшим вводом трубопровода в эксплуатацию".


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