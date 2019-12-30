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Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве

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  • 30.12.2019, 18:54
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Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве

Нападающий брестского «Динамо» примерил необычный образ.

Нападающий брестского "Динамо", в прошлом защищавший цвета "Динамо" киевского и сборной Украины, Артем Милевский под Новый год примерил необычный образ, немного прокачал киевских болельщиков и приготовил для них подарки, передает pressball.by.

На прошлой неделе Милевский запустил свой канал на YouTube. В первом выпуске экс-форвард Динамо вместе с Александром Алиевым тусили по ночному Киеву.


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