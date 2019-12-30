Полиция Непала о белорусах, которых задержали c кокаином: Их посадят, вопрос – на сколько 25 30.12.2019, 19:17

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Что происходит с парой белорусов, задержанных 21 декабря в Международном аэропорту Катманду.

Представитель Бюро по контролю за наркотиками Непала рассказал belsat.eu, что происходит с парой гродненцев, задержанных 21 декабря в Международном аэропорту Катманду с шестью килограммами кокаина, спрятанного в зимних куртках.

Согласно пресс-службе ведомства, следствие по делу перевозки наркотиков продлится три месяца, после чего суд окончательно определит меру наказания.

«Белорусы провозили большое количество наркотиков, это серьезное преступление. Никто их просто так не отпустит и не депортирует. Они будут сидеть в непальской тюрьме, но суд решит, какой срок они получат».

30 декабря к Алине и Павлу должны были допустить консула и отца девушки, однако свидания до сих пор не было. По информации полиции, встреча пройдет в течение ближайших дней.

Алина Алдошина. Фото из соцсетей

Павел Васильев. Фото из соцсетей

Один из представителей консульства Беларуси в Непале сказал, что не может поделиться конкретной информацией. Все зависит от того, как договорятся белорусская и непальская стороны.

Belsat.eu также связался с Павлом в социальных сетях. По словам парня, теперь контакт ограничен из-за местных праздников.

По словам общего знакомого пары, молодые люди говорили, что едут отдыхать:

«Все в шоке, что это произошло. Думаю, они не знали, что будут перевозить».

Фото: setopati.com

С 21 декабря гродненцы под арестом. Ранее задержанная девушка рассказывала, что она со своим парнем решили перевезти куртки, потому что хотели быстрых денег. Им предложили за работу две тысячи долларов. Однако Алина утверждает: они не знали, что перевозят кокаин, и раньше этим не занимались.

Известно, что Алина – дочь первого заместителя начальника ОВД и руководителя криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексея Алдошина.