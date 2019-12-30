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Стало известно, какая погода будет в Беларуси на Новый год

  • 30.12.2019, 19:34
  • 2,701
Стало известно, какая погода будет в Беларуси на Новый год
Иллюстрационное фото

Синоптики рассказали о погоде на 31 декабря 1 января.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси синоптиками на 31 декабря — в этот день прогнозируется сильный порывистый ветер.

Погода будет преимущественно облачная, сообщает Белгидромет. Ночью преимущественно по северной половине страны, а утром и днем на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый — до 15-20 метров в секунду.

Ночью термометры покажут -2... +3, днем ожидается от нуля до 5 градусов тепла.

1 января погода будет облачная с прояснениями. Ночью и утром иногда прогнозируется снег, слабая метель, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью будет от нуля до 5 градусов мороза. Днем ожидается -3... +3.

В четверг, 2 января сохранится облачная с прояснениями погода. В отдельных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, западный порывистый.

Ночью термометры покажут -5 ... +1, днем потеплеет до -1... +5.


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