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В Беларуси упразднили талоны к «правам» и сертификаты техосмотра

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  • 30.12.2019, 19:53
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В Беларуси упразднили талоны к «правам» и сертификаты техосмотра
Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Пачка» автодокументов станет тоньше.

В завершение 2019 года белорусских автомобилистов ждет еще одно изменение. Сharter97.org ранее сообщала о повышении некоторых лимитов на скорость и корректировке дорожных знаков, а также о том, что водителей скоро начнут с помощью видеофиксации ловить за проезд на «красный» и заезд на стоп-линию. И вот еще одно изменение для тех, кто за рулем.

Лукашенко подписал указ об упразднении в Беларуси талонов к водительским удостоверениям и сертификатов о прохождении техосмотра. Об этом проинформировала пресс-служба диктатора на официальном сайте, передает kp.by.

– В понедельник, 30 декабря, глава страны подписал соответствующий указ под номером 492, согласно которым перечень админпроцедур, которые осуществляют госорганы и иные организации по заявлениям граждан, подвергся комплексной корректировке, – пояснили в пресс-службе.

Этим указом, например, будет отменена такая процедура, как оформление талона к водительским правам и сертификата о том, что на авто пройден ТО. Кроме того, была регламентирована и процедура по выдаче международных водительских прав.

К слову, водительское удостоверение международного образца в Беларуси планировали выдавать еще в 2016 году. Именно тогда Госавтоинспекция сообщала, что нужен соответствующий законопроект и его согласование на всех уровнях.


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