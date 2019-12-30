Астронавт NASA установила рекорд длительности полета среди женщин 1 30.12.2019, 20:39

Кристина Кох

фото: nasa

Она уже провела на МКС 289 дней.

Астронавт NASA Кристина Кох установила новый рекорд длительности космического полета для женщин. По состоянию на 28 декабря она провела на Международной космической станции 289 дней, благодаря чему побила рекорд Пегги Уистон, которая провела на МКС 288 дней, сообщает zn.ua со ссылкой на СNN.

Согласно графику NASA, Кох пробудет на станции до февраля 2020 года и побьет рекорд по длительности пребывания астронавтов агентства на МКС, установленный Скоттом Келли, который провел на станции 340 дней. Обычно астронавты находятся на станции по полгода.

В октябре Кох установила другой рекорд: она и ее коллега Джессика Меир совершили чисто женскую "космическую прогулку", проведя за пределами МКС семь часов и 17 минут.