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В Хорватии открылся музей похмелья, где раздают «пьяные очки»

  • 30.12.2019, 21:42
В Хорватии открылся музей похмелья, где раздают «пьяные очки»
Фото: CNN

Молодых основателей музея вдохновила история их товарища.

В Хорватии в Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью, где хранятся истории похмелья и предметы, напоминающие пьяные вечеринки, пишет korrespondent.net со ссылкой на CNN.

Пока в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.

Посетителям предлагают попробовать ракию, местный бренди и поиграть в дартс со специальными очками на носу, которые создают эффект опьянения.

"Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь", — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.

Среди экспонатов музея есть странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и сопровождавшие их ночью.

Открыть музей Дубоковича и его подругу Роберту Микелич побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала. Дубокович и Микелич собрали в музей истории похмелья своих друзей.

Основатели музея отмечают, что музей создали не для пропаганды алкоголя, а наоборот, чтобы показать до чего может довести пьянка.


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