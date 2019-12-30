закрыть
30 декабря 2019, понедельник, 23:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Хоккеисты минского «Динамо» поздравили Лукашенко с Новым годом

23
  • 30.12.2019, 21:46
  • 2,654
Хоккеисты минского «Динамо» поздравили Лукашенко с Новым годом

Минчане проиграли 12 матчей подряд.

Минское «Динамо» уступило рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это 12-е поражение команды Крэйга Вудкрофта подряд и 15-е в 16 последних матчах. Таким образом, установлен новый антирекорд. Такой безвыигрышной серии в истории минского «Динамо» за время выступления в КХЛ еще не было, передает «Трибуна».

ДИНАМО Мн — ДИНАМО Р — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Карнаухов); Морроу — Знахаренко, Павлович (А) — Демков — Когалев; Граньяни (А) — Еременко, Мартынов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, А.Костицын (К) — Паре — Стефанович; Денисов — Аносов, Дадонов — Китаров — Дроздов.

ДИНАМО Р: Салак (Ворис с 37.15); Сотниекс — Дялога, Дарзиньш — Гиллиес — Слепец; Алишаускас — Бартулис, Мейя — Протапович — Сетдиков; Маршал — Мамчицс, Эштон — Батнья — Гегерис; Берглунд — Трасташенковс, Редлихс — Джериньш — Липсбергс.

ШАЙБЫ: 0:1 — Мамчицс (Липсбергс, 19.57). 0:2 — Эштон (53.27).

Отметим, что ранее в нынешнем сезоне случилась серия из 11 поражений клуба. Тогда «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.

На данный момент команда занимает 12-е (последнее) место в таблице Запада, набрав 28 очков в 42 играх. Последний раз «зубры» побеждали 23 ноября.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип