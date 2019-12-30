Хоккеисты минского «Динамо» поздравили Лукашенко с Новым годом 23 30.12.2019, 21:46

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Минчане проиграли 12 матчей подряд.

Минское «Динамо» уступило рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это 12-е поражение команды Крэйга Вудкрофта подряд и 15-е в 16 последних матчах. Таким образом, установлен новый антирекорд. Такой безвыигрышной серии в истории минского «Динамо» за время выступления в КХЛ еще не было, передает «Трибуна».

ДИНАМО Мн — ДИНАМО Р — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Карнаухов); Морроу — Знахаренко, Павлович (А) — Демков — Когалев; Граньяни (А) — Еременко, Мартынов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, А.Костицын (К) — Паре — Стефанович; Денисов — Аносов, Дадонов — Китаров — Дроздов.

ДИНАМО Р: Салак (Ворис с 37.15); Сотниекс — Дялога, Дарзиньш — Гиллиес — Слепец; Алишаускас — Бартулис, Мейя — Протапович — Сетдиков; Маршал — Мамчицс, Эштон — Батнья — Гегерис; Берглунд — Трасташенковс, Редлихс — Джериньш — Липсбергс.

ШАЙБЫ: 0:1 — Мамчицс (Липсбергс, 19.57). 0:2 — Эштон (53.27).

Отметим, что ранее в нынешнем сезоне случилась серия из 11 поражений клуба. Тогда «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.

На данный момент команда занимает 12-е (последнее) место в таблице Запада, набрав 28 очков в 42 играх. Последний раз «зубры» побеждали 23 ноября.