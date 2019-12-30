Новый феодализм и «эффект эскимо» 30.12.2019, 22:02

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Ракета российской экономики растаяла, не взлетев.

Вместо тающей в полете «ракеты-эскимо», анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным, Россия в 2019 году получила тающие надежды на ускорение экономического роста.

За 11 месяцев российский ВВП прибавил 1,3%, показав результат почти вдвое хуже прошлого года (2,3%). И хотя планку, установленную Минэкономразвития, экономике взять удалось, от мировых темпов (3,5%, по данным МВФ) Россия отстала втрое.

Начало года не обещало даже такой цифры: в первом квартале ВВП рос на 0,5%, во втором - на 0,9%, а, по оценке ЦБ, единственной движущей силой экономики остались потребительские кредиты, которые банки выдавали со скоростью больше 2 триллионов рублей в год, пишет finanz.ru.

Но с лета на помощь пришла магия Росстата: при падающих грузоперевозках (-4,3% по коммерческим грузам за январь-ноябрь), сокращении спроса на рабочую силу (-1,2% к ноябрю) и рекордном с 2008 года снижении индексов деловой активности, российской статистике почти удавалось месяцами рапортовать об устойчивом росте промпроизводства (на 2,4% за январь-ноябрь) и буме высоких технологий: по данным на октябрь, на 26% в России подскочило производство компьютеров, на 97% - медоборудования.

К ноябрю мешок статистических чудес в промышленности оказался исчерпан до дна: Росстат сообщил о замедлении роста почти до нуля (0,3%) и зафиксировал провал в машиностроении и металлургии.

Маги статистики переключились на уровень жизни. Меньше чем за сутки до «Большой пресс-конференции» президента РФ Владимира Путина Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам и увеличил показатель вчетверо - с 0,2% роста до 0,8%. В денежном выражении, согласно Росстату, в карманах потребителей возникли 3,5 триллиона рублей дополнительной покупательной способности.

Но большинство оказалось на этим празднике жизни чужим: 60%, по данным ВЦИОМа, признали уходящий год плохим и трудным для себя и для страны. «Население полноценно перешло в категорию «вынужденного заемщика», - констатирует экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: у каждой второй семьи есть кредит, долговая нагрузка выросла до исторических рекордов, а возможность сберегать, если измерять ее ростом вкладов, оказалась на историческом минимуме (+6-7% год к году).

Вслед за населением рублем проголосовал крупный бизнес: по данным ЦБ, частные инвестиции в экономику сокращались весь год, а мизерный итоговый прирост (0,6-1%) полностью обеспечил купающийся в деньгах бюджет.

Хотя инвестиции - это краеугольный камень в концепции ускорения правительства, «уже можно, с уверенностью сказать первый год реализации национальных проектов характеризовался обвальным спадом инвестиционной активности», рассуждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: даже в 2017-18 гг инвестиции росли четверо быстрее (на 4,8% и 4,3% соответственно).

Уходящий год стал еще одним шагом России к экономике «нового феодализма», где 50% - это госссектор, где «баронам»и «бояра) за службу дарованы феоды в вид регионов или корпораций, где 30-40% контролируют «опричники», облепившие властные структуры всех уровней, а также пара сотен семей и десяток нерезидентов, соединенных денежной данью, присягой на верность, личной унией и семейными союзами, перечисляет завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Свободной экономики в стране осталось 10-15%, сетует Миркин: в основном это розница, обложенная данью, как Золотой орде. Независимый бизнес сжимается и умирает.

План национальных целей развития, подписанный в мае премьером РФ Дмитрием Медведевым, требует, чтобы в следующем году экономика ускорилась до 2,1%, а начиная с 2021-го чудесным рывком достигла скорости 3% и выше. Но оптимизм правительства встречает скепсис экономистов: проведенный в октябре опрос ВШЭ, проведенный в октябре, в котором приняли участие 11 российских и зарубежных инвестбанков, семь аналитических центров, два института РАН и две крупные корпорации («Лукойл» и «Камаз»), показал, что даже в рост на 2% в ближайшие 6 лет не верит никто.

Минфин обещает увеличить вливания из бюджета в экономику и нацпроекты. Но не стоит забывать, что этот «пир» финансируется из налогов, напоминает Мурашов.

«Надеяться на быстрый рост экономики или даже опережение среднемировых темпов роста в ближайшие годы не стоит, - говорит он. - В условиях внешней напряженности российские власти вряд ли выйдут из «защитного» режима, а без этого ускорение невозможно».