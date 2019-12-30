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Белорусам разрешили обращаться в налоговую с копией паспорта

  • 30.12.2019, 22:06
Белорусам разрешили обращаться в налоговую с копией паспорта
Иллюстрационное фото

Нововведение позволит белорусам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговой.

Белорусам разрешили при обращении в налоговую в некоторых случаях предоставлять копию паспорта, а не оригинал документа. Нововведение коснется некоторых административных услуг. Это предусмотрено указом № 492, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Указ правителя корректирует перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Нововведение позволит белорусам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговой.

Сейчас, к примеру, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете плательщика, нужно обращаться в налоговую с оригиналом паспорта. Оригинал также нужен и при обращении в налоговую по другим вопросам.


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