В Минске монтируют остановку с необычным дизайном 8 30.12.2019, 22:25

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Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Посмотрите, как это выглядит.

В Минске в районе улицы Мазурова монтируют остановочный навес необычного дизайна. Крыша конструкции напоминает крыло, есть там и фигура самолета.

Необычный навес появился на улице Лобанка, напротив торгового центра «Камелот» — там как раз расположена остановка «Улица Мазурова». У минчан, отметившихся на форумах, есть сомнения, будет ли такая конструкция укрывать от ветра и дождя.

Позже на сайте «Минск-Новости» появился комментарий главного инженера Ремавтодора Фрунзенского района Александра Лицкевича. Оказалось, деньги на реконструкцию остановки выделила районная администрация.

— Объект мы выполнили из прозрачного органического стекла и металла. Он будет надежно закрывать ожидающих транспорт пассажиров от непогоды. Конструкция сделана в виде взлетающего в небо самолета, она очень легкая, воздушная и в то же время прочная, — отметил специалист.

Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Александр Лицкевич объяснил, что именно такой дизайн выбрали, потому что рядом с остановкой расположен парк Дививелка — там будут обустраивать площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной.

Сейчас укладывают тротуарную плитку, на остановке также установят скамейки.