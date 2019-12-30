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Мария Тарасенко подала жалобу в Комитет ООН по правам человека

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  • 30.12.2019, 22:29
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Мария Тарасенко подала жалобу в Комитет ООН по правам человека
Мария Тарасенко и Леонид Судаленко

Гомельчанка продолжает борьбу с «тунеядским» декретом.

Правозащитник Леонид Судаленко убежден, что жалобу гомельчанки Марии Тарасенко на действия власти зарегистрируют в Комитете по правам человека ООН, передает «Радыё Рацыя».

Женщина, защищая свои права, нарушенные декретом о «тунеядцах», исчерпала все возможные средства правовой защиты внутри Беларуси. После этого она направила индивидуальную жалобу на белорусское государство в Женеву.

Леонид Судаленко консультировал Марию Тарасенко в процессе борьбы с «тунеядским» декретом на всех уровнях:

- Марии Тарасенко отказали в правосудии - это уже ни что иное, как нарушение 14 статьи Международного пакта о гражданских и политических правах. У нас это конституционное право гарантировано 62 ст. Каждый имеет право защищать свои права в суде. Марию Тарасенко назвали неработающей и ввели в пять с половиной раз выше оплату коммунальных услуг.

Гомельчанка Мария Тарасенко стала известна тем, что после включения ее фамилии в список «граждан, которые не участвуют в финансировании госрасходов», начала доводить незаконность Декрета «О содействии занятости» в судебном порядке. Она акцентирует внимание на нарушении конституционных норм о вмешательстве в частную жизнь, а также на дискриминацию по признаку социального статуса домохозяйки.


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