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С сезона-2020 белорусские футболисты будут выходить на поле под новый гимн

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  • 30.12.2019, 22:40
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С сезона-2020 белорусские футболисты будут выходить на поле под новый гимн

За основу нового гимна взята народная песня «Ой, рэчанька, рэчанька».

Федерация футбола Беларуси представила новый саундтрек, под который на поле будут выходить команды Высшей лиги в будущем сезоне. Автором музыки стал Андрусь Климка, а за основу взята народная песня «Ой, рэчанька, рэчанька».

Ранее перед матчем играл марш Матвея Блантера. Однако, по мнению федерации, современные реалии требуют более динамичного, стильного и эффектного саундтрека.


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