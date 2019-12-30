С сезона-2020 белорусские футболисты будут выходить на поле под новый гимн 4 30.12.2019, 22:40

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За основу нового гимна взята народная песня «Ой, рэчанька, рэчанька».

Федерация футбола Беларуси представила новый саундтрек, под который на поле будут выходить команды Высшей лиги в будущем сезоне. Автором музыки стал Андрусь Климка, а за основу взята народная песня «Ой, рэчанька, рэчанька».

Ранее перед матчем играл марш Матвея Блантера. Однако, по мнению федерации, современные реалии требуют более динамичного, стильного и эффектного саундтрека.