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Видеофакт: Шаман Габышев вместо Путина поздравил россиян с Новым годом

  • 31.12.2019, 8:21
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Видеофакт: Шаман Габышев вместо Путина поздравил россиян с Новым годом

Идея появилась в ответ на инициативу жителей Сибири.

Новосибирский художник и представитель якутского шамана Константин Еременко создал анимационный ролик с новогодним поздравлением Александра Габышева на фоне Кремля. Толчком к созданию ролика стали обращения к Владимиру Путину не поздравлять жителей с Новым годом, рассказал художник корреспонденту сайта Сибирь.Реалии.

"Придет время, и мы будем поздравлять друг друга, живя в новой свободной России, новом свободном мире… Да будем бороться за этот свободный мир как храбрецы и поэты. За свободу!..", – в частности говорит в поздравлении Габышев.

Авторы сохранили в ролике формат традиционного новогоднего поздравления главы страны. Начинается он титром на фоне российского флага, Габышев выступает, стоя у кремлевской башни, затем бьют куранты и звучит гимн. Ролик был сделан за два дня.

Еременко рассказал, что идея поздравить жителей от имени шамана появилась после того, как омские депутаты на пикете, а затем авторы интернет-петиции предложили президенту Владимиру Путину не поздравлять граждан с Новым годом.

"Сначала Александр отнесся к идее настороженно, но потом уже принял активное участие, не только в качестве автора текста, но и давал рекомендации по поводу видеоряда", – добавил художник.

27 декабря сельские депутаты из Омской области попросили президента России Владимира Путина не поздравлять жителей региона с Новым годом. Свои требования они заявили во время одиночных пикетов.

В середине декабря в сети появилась петиция "Новый год без Владимира". Ее автор Даниил Баюшев пишет о том, что президент страны ассоциируется у многих с "обнищанием, ограничением прав и свобод... бесконечной ложью, безмерным воровством". "Понимая, что добровольно Вы никогда не уйдете… просим Вас уйти хотя бы на одну новогоднюю ночь. Не надо обращения. Не портите нам праздник", – пишет автор обращения. На 27 декабря петицию подписали 32 тысячи человек.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.


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