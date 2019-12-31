Вудкрофт: Нужно найти рецепт 31.12.2019, 8:28

Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Главный тренер прокомментировал «рекорд» минского «Динамо».

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал антирекордное 12-е поражение команды. В понедельник «зубры» проиграли дома рижскому «Динамо» — 0:2, сообщает tut.by.

— В первую очередь хочу поздравить команду соперника с победой. Первый период был очень похож на игру в шахматы: команды прощупывали друг друга и пытались найти слабые места. Рижанам удалось забросить в концовке первого периода. Не буду скрывать: шайба подпортила нам настроение. На вторую треть мы выходили не в лучшем расположении духа. Тем не менее, смогли провести несколько достойных смен и создать моменты. К сожалению, не удалось их реализовать. В третьем периоде играли неплохо, 15 раз бросили по воротам оппонента. В основном, заходили в зону и угрожали по краям. Когда стали действовать через центр, у ворот соперника стало куда опаснее, но, к сожалению, не удалось забросить.

— Если не побеждать рижское «Динамо», то против кого надеяться на победу?

— Как я уже неоднократно говорил, в этой лиге нет простых соперников: все команды хорошего уровня. Если ты не готов бороться и выкладываться на льду каждый вечер, то никто просто так очки не отдаст. В каждом матче наша команда должна выкладываться максимум. Все игроки должны внести вклад для победы. Показывали, что на протяжении сезона можем это делать? Да. Обыгрывали серьезных оппонентов? Да. Просто нам нужно найти рецепт, как делать это каждый вечер.

— Недавно команду покинули Тему Пулккинен и Никита Крыскин. Заменявшие их игроки справились сегодня с задачей?

— Пулккинен — один из топ-форвардов лиги. Действительно такого игрока тяжело заменить. Шанс показать себя получили другие хоккеисты. Будем смотреть, кто наиболее готов принять этот вызов. Сейчас некоторые нападающие получают больше времени на льду, играют на позиции Тему в большинстве. После одного матча не хотел бы давать оценку. Это процесс: игроки должны привыкнуть, что теперь на них рассчитывают больше.

Что касается Никиты Крыскина, он выступал как защитник ротации. Сегодня на его место прекрасно стал другой хоккеист и, честно говоря, я не заметил особой разницы. Думаю, эта потеря несравнима с Пулккиненом.

— Насколько вы довольны игрой Морроу в прошедших матчах?

— Если не ошибаюсь, Джо сыграл пять матчей за «Динамо». Он прогрессирует, с каждой игрой чувствует себя все более уверенно. Мы знали, кого подписываем. Морроу — опытный защитник, поигравший в НХЛ. Джо прекрасно умеет двигать шайбу и начинать атаки. В принципе, он демонстрирует то, чего мы от него ждем. Действительно, ему нужно было привыкнуть к скоростям в КХЛ. Сегодня он отлично подключался к контратакам, выводил шайбу из зоны и угрожал воротам соперника. Тем не менее, думаю, это не его максимум. Ждем его расцвета, когда он сможет еще лучше помогать нашей команде.

— «Динамо» установило рекорд из 12 поражений подряд. Нет ли у вас ощущения, что вы уже не можете помочь команде?

— Нет, меня не посещают такие мысли. Нет сомнений, что это действительно тяжелое время для команды, но вы никогда не увидите, как я или тренерский штаб сложат руки. Единственный способ преодолеть трудности — это работать над собой и своей игрой. Надо находить малейшие позитивные моменты, чтобы отталкиваться от них. У нас в составе есть много молодых ребят, которым порой не хватает опыта. Именно поэтому мы должны быть вместе и работать как команда. Все 20 человек должны хотеть побеждать, работать на единой волне. Только тогда мы сможем рассчитывать на успех. В такой ситуации необходимо слово лидеров. Они должны встать, сказать речь, поднять ребят в раздевалке, чтобы они выкладывались на площадке по максимуму. Надеемся, что может рассчитывать на поддержку от наших лидеров.

— Эта игра стала последней в году. Что пожелаете любителям хоккея и поклонникам «Динамо» в новом году?

— Это год вышел тяжелым для белорусского хоккея и для «Динамо» в частности. Хочу пожелать, чтобы следующий, 2020 год, прошел лучше, чем этот.