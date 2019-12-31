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Активист о безумии властей: Они что, какие-то Кашпировские?

  • 31.12.2019, 8:50
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Активист о безумии властей: Они что, какие-то Кашпировские?
ФОТО: SVABODA.ORG

Лукашенковские суды показали очередной театр абсурда.

Большая группа поддержки, но неподготовленные судьи и лжесвидетельства милиционеров. В Минске – третий день судов над участниками протестов за независимость: начались более 20 заседаний, однако ни одного решения судьи не вынесли, сообщает «Белсат».

Рассмотрение административных дел началось в трех судах: Ленинского, Заводского и Центрального районов Минска.

В суде Ленинского района столицы должны были слушать сразу 9 административных дел против активистов.

Показаний одного свидетеля-милиционера было недостаточно, чтобы вынести решение Наталье Ладутько. Судья объявила перерыв до 9 января. Также перенесли заседания по делам Бориса Дубровского и Бориса Аникеева.

«Мне не нужно разрешение исполкома, так как Конституция выше решения исполкома, и даже если бы исполком запретил, он не имел права, так как это преступление. Мы все бязаны защищать наш суверенитет », - объясняет общественная активистка Наталья Ладутько.

К тому же Борису Аникееву прислали протокол за участие в акции 20 декабря, составленный 15 декабря.

«Это что, они уже за 5 дней знали, что я буду на этой акции? Это что, какие-то Кашпировские?»- возмущается активист движения «За свободу» Борис Аникеев.

Решения также не услышал поэт Владимир Некляев. Новую повестку ему вручили на 9 января. Днем позже продолжат слушать дело историка и писателя Владимира Орлова. Владимир Некляев связывает переносы судов с ожиданиями визита в нашу страну госсекретаря США.

Суд Центрального района Минска должен был рассмотреть дело Петра Садовского, однако заседание также перенесли. По словам мужчины, свидетели описывали не его, а другого участника митинга.

Завтра состоится рассмотрение дел активистов Максима Урбановича и Андрея Хранкова. Затем судебный конвейер начнет работу заново 9 и 10 января.


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