Оригинальные идеи для декора новогоднего стола 31.12.2019, 9:04

Правильно расставленные блюда способны творить чудеса.

Традиция готовить много блюд на Новый год постепенно уходит в прошлое. Чтобы удивить гостей, совсем необязательно заставлять праздничный стол тарелками. Декор способен творить чудеса! И вот идеи, которые несложно повторить, пишет rebenok.by.

Природные материалы привнесут в дом дополнительный уют и тепло. Белый, серебристый и золотой оттенки обеспечат при этом приятный цветовой контраст. Это могут быть композиции из еловых веток и шишек. Или елки из дерева.

Для новогоднего стола отлично подходят ярко-красные украшение. Их удачно сочетать с белой посудой и свечами.

О декоративных мелочах можно не думать, если в центре стола "посадить" мандариновое дерево.

Центральными элементами также могут стать небольшая елочка, фруктовница, ваза с украшениями или праздничный торт.

В праздники можно не бояться переборщить с золотистым цветом. Посмотрите, как хорошо он смотрится в декоре новогоднего стола.

Домашнее кружево, вязаный декор, бабушкина скатерть, расписная посуда и старые новогодние украшения помогут создать дома атмосферу "прованса".

Оформляем новогодние блюда Можно оформить сами блюда в стилистике символа наступающего года. Салат или горячее с декором в виде крыс и мышей определенно удивят ваших гостей (главное не напугать!). Вот как может выглядеть закуска из крабовых палочек.

А вот как можно оформить классическую мимозу. Вся изюминка в подаче.

Очаровательные мышки из сырно-яичной массы с чесноком — вот так может выглядеть классическая закуска.

А как насчет фаршированных закусок? Отличный вариант для перекуса, пока готовится основное блюдо. Начинка может быть любой: курица, грибы, фарш, лук, зелень, икра мойвы, сухофрукты, и все это под шапкой из сыра. Фаршированные закуски по желанию можно запечь в духовке.

В качестве основного блюда для Года крысы подойдет мясо любой птицы: утки; индейки; курицы; гуся. Смело можно запекать в духовке птицу с овощами.

Любителям рыбы повезло — у них ограничений нет. В новогоднюю ночь 2020 можно ставить на стол и речную, и морскую рыбу. А вот оригинальная идея для оформления такого блюда.

Стоит сказать несколько слов о напитках. Под бой курантов — однозначно лучше всего подходит шампанское. А после — различные вина, ликеры. Украшением новогоднего стола может стать глинтвейн.