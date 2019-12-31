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Байден готов рассмотреть кандидатуру республиканца на пост вице-президента США

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  • 31.12.2019, 9:25
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Байден готов рассмотреть кандидатуру республиканца на пост вице-президента США
Джо Байден

Ранее кандидат в президенты хотел видеть на этом посту женщину или представителя другой этнической группы.

Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что рассмотрит вопрос о кандидате на пост вице-президента от Республиканской партии, если станет кандидатом на пост президента США от Демократической партии в следующем году, сообщает «Голос Америки».

Выступая на встрече с избирателями в Эксетере, штат Нью-Гемпшир, Байден заявил, что пока не может сказать, кто бы это мог быть.

Заявление Байдена основывается на призывах умеренных демократов, избирателей, которые не связывают себя ни с одной из партий, и республиканцев, которые были отчуждены президентом Дональдом Трампом. В ходе предвыборной кампании Байден неоднократно говорил о необходимости работать с республиканцами в Конгрессе, если он победит на выборах в ноябре 2020 года.

Ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть женщину или представителя другой этнической группы кандидатом на пост вице-президента.

Национальные опросы общественного мнения демонстрируют, что избиратели-демократы более склонны отдать свой голос Байдену, а не его конкурентам сенаторам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен.

Главный аргумент Байдена в необходимости голосования за него заключается в том, что у него больше шансов одержать победу над Трампом в следующем году, поскольку он может заручиться поддержкой избирателей-центристов в ключевых штатах.

В прошлом кандидаты в президенты высказывали подобные идеи. Так, в 2008 году, ныне покойный сенатор-республиканец США Джон Маккейн, хотел, чтобы его близкий друг, сенатор США Джо Либерман, стал кандидатом на пост вице-президента. Давление внутри партии вынудило Маккейна назвать бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин кандидатом на пост вице-президента, что привело к обратному эффекту и помогло Обаме победить на выборах.


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