Экономист: В 2020 году в Беларуси готовят «налог на бедных» 13 31.12.2019, 9:37

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Вадим Иосуб

Что это означает?

Экономист Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари», рассказал onliner.by, откуда белорусам в 2020 году можно ждать подвоха:

— Для многих людей зарплата — своеобразное мерило экономических достижений года. Средняя зарплата за последний год по стране увеличилась. Совсем недавно мы узнали, что, по официальной статистике, реальные доходы белорусов в 2019-м выросли примерно на 7,5%. При этом ВВП страны за прошедшие 11 месяцев прирос всего на один процент. О чем говорят эти цифры? Являются ли они поводом для оптимизма и уверенного взгляда в наступающий год? Давайте попробуем разобраться.

Начнем с того, что уточним тезисы: значимым экономическим мерилом для каждого из нас является не среднестатистическая, а собственная зарплата. Поэтому смотрите только на нее. Не выросла? Не удивляйтесь. Парадокс заключается в том, что среднестатистическую зарплату мало кто видит, ведь она складывается из заработка меньшинства, которое получает больше среднего, и зарплаты большинства, получающего меньше среднего.

Есть еще такое понятие, как медианная зарплата. Этот показатель отражает цифру в центре зарплатного ряда всего работающего населения. То есть равная его часть будет получать больше, а равная часть — меньше этой суммы. Так вот, если средняя заработная плата, по последним данным, составила 1080 рублей, медианная зарплата будет где-то на 25% ниже средней.

Более того, усредненный показатель по стране ничего не говорит о том, как заработные платы распределяются по отраслям, регионам и т. д. А это для многих из нас критически важно. Самое простое разделение: Минск и вся остальная страна. В столице средняя зарплата стандартно выше на 20%. У регионов — своя история, потому как есть областные центры, а есть все остальное — и там все выглядит еще печальнее. Но именно в этой печали живет добрая половина страны.

Поэтому, слыша про средние ЗП, очень многие считают, что эти цифры «надуты» или подтасованы. Надо сказать вам, что это не так: здесь никто не мухлюет, не придумывает. Посчитать эту цифру очень просто: условно говоря, берете все официально заработанные людьми деньги и делите их на количество работающих. Повторюсь, печальная новость в том, что к большинству населения этот рост средней ЗП не имеет никакого отношения. Средняя зарплата — это не про кошелек конкретного гражданина.

Теперь о соотношении роста средней зарплаты и ВВП страны. Тут, с одной стороны, все выглядит странно и не очень хорошо, а с другой — пока что не так страшно, как некоторые представляют. Важно, какой мы берем период для изучения. Образно говоря, если в прошлом году ЗП упала на 20%, а в этом, при восстанавливающейся экономике, выросла на 10%, то мы пока даже не вернулись на недавно завоеванные позиции. Так вот, белорусская экономика восстанавливается после падения в 2015—2016 годах, доходы населения в реальном выражении растут с 2017 года. В этот период аномально быстрое увеличение заработков было хоть как-то оправдано.

В этом году мы восстановились и начался так сказать «натуральный» рост, причем мы достигли рекордно высокого показателя реальных доходов населения (то есть покупательской способности зарплаты) за всю историю страны (не путайте с рекордом в долларовом эквиваленте, который пришелся на лето 2014 года). Главное «спасибо» за эти показатели мы должны сказать Нацбанку, который последние два года удерживал инфляцию опять же на рекордно низком уровне.

Но важно понимать, что если заработные платы продолжат расти и дальше в отрыве от роста производительности труда и ВВП, то начнутся очень неприятные моменты. Первые звоночки уже прозвучали в конце ноября — декабре, когда курс иностранной валюты начал заметно расти. Это, конечно, можно списать на разовые колебания, но я могу допустить, что уже начинает оказывать свое влияние опережающий рост доходов. Как это выглядит? Зарплаты растут быстрее, чем объемы производства и оказанных услуг в стране. То есть денег становится больше, чем произведено товаров и оказано услуг. Куда денутся деньги, которые в принципе невозможно потратить, так как местных услуг и товаров больше не стало? Они пойдут на покупку валюты или потребительского импорта (что, по сути, равносильно покупке валюты). Результат — растет курс иностранных валют.

Другой вариант — на возросшую зарплату покупаем отечественные товары, при этом денег стало больше, а товаров и услуг больше не стало. Что происходит? Правильно — отечественные товары и услуги начинают дорожать. Результат — растут цены.

В итоге мы видим, что рост зарплат, опережающий рост ВВП, может привести и к инфляции, и к девальвации. Спрогнозировать, когда эти неприятные процессы произойдут, сложно, но могу сказать с уверенностью: если нынешняя тенденция бодрого роста ЗП без поддержки роста ВВП будет продолжаться далее без изменений, радоваться показателям нам уже не придется. Опасность ситуации заключается еще и в том, что рост средних зарплат ощущает на себе меньшинство населения страны, а вот когда это явление приведет к росту цен, почувствуем все мы без исключения. Ударит в первую очередь по людям с малым достатком. Не зря инфляцию называют «налогом на бедных».

Поэтому в новом году я хочу пожелать вам три важные вещи. Первая — смотреть на происходящее вокруг вас максимально реалистично. Вторая — верить своему кошельку сейчас больше, чем обещаниям того, что с ним может стать когда-либо. Третье — не рассчитывать на государство в вопросе роста своих доходов, а проявлять бо́льшую активность и мобильность в поиске заработка. С Новым годом!