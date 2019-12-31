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«Я устал, я ухожу»

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  • 31.12.2019, 9:41
  • 6,909
«Я устал, я ухожу»
Фото: TASS

История знаменитого новогоднего обращения.

В рубрике «История одного фото» на сайте «Солидарности» – двадцатилетие судьбоносного новогоднего обращения первого президента России.

На снимке Борис Ельцин передает «президентскую» копию Конституции России Владимиру Путину в декабре 1999-го.

31 декабря 1999-го российские телеканала показали новогоднее обращение первого президента России Бориса Ельцина, ставшее для него последним в статусе руководителя страны.

Его слова «Дорогие россияне, я устал, я ухожу…» стали судьбоносными не только для граждан России. До этого момента мало кому известный Владимир Путин, получивший власть из рук Ельцина, пришел в Кремль надолго.

Борис Ельцин передает «президентскую» копию Конституции России Владимиру Путину, декабрь 1999-го. Фото kremlin.ru

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