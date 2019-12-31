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Водитель маршрутки: Я стал переодеваться в Деда Мороза, чтобы привнести позитива в нашу жизнь

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  • 31.12.2019, 9:51
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Водитель маршрутки: Я стал переодеваться в Деда Мороза, чтобы привнести позитива в нашу жизнь
Фото: tut.by

Рассказ самого необычного столичного перевозчика.

«Вообще я Дед Мороз, но дети сравнивают меня с Санта-Клаусом, потому что ношу очки», — говорит Евгений Гребеньков. Вот уже несколько дней водитель минской маршрутки № 1183 ездит в образе главного новогоднего волшебника. Он рассказал tut.by, что сам сшил костюм, и поделился парочкой веселых историй.

Маршрутка № 1183 ездит между торговым центром «Ждановичи» и автостанцией «Автозаводская». Вот уже второй Новый год ее водитель Евгений Гребеньков надевает костюм Деда Мороза.

— Шапка, халат, борода — все есть! Не хватает только валенок, — улыбается минчанин.

Оформление салона — тоже праздничное. Гирлянды и Дед Мороз помогают поднять настроение пассажирам.

— Обычно люди едут по своим делам хмурые. А тут улыбаются. Я стал переодеваться в Деда Мороза, чтобы привнести позитива в нашу жизнь — негатива в ней и так хватает.

Водителем маршрутных такси Евгений работает пять лет, первый раз надел костюм Деда Мороза на работе в позапрошлом году.

— Тогда работал на междугороднем маршруте, а в прошлом году уже так и по Минску ездил.

Костюм сшил сам, а «приличную бороду» удалось купить недавно в одном из минских магазинов.

Пассажиры такой образ водителя принимают радостно, многие просят сфотографироваться вместе.

— В прошлом году со мной девушки пытались познакомиться. На светофоре подъезжали, сигналили: «Дед Мороз, давай вечером к нам, будем Снегурочками!». Некоторые спрашивают, можно ли загадать желание. Конечно!

Забавные истории? Случались.

— В прошлую субботу ко мне в маршрутку зашел пассажир — тоже в костюме Деда Мороза. Был вечер, часов восемь. Пассажиры впечатлились и сразу стали шутить: «А вы что, собираетесь в Беловежскую Пущу ехать? Только нас до Автозавода довезите!».

В субботу, 28 декабря, в Минске было шествие сказочных персонажей — возможно, Дед Мороз-пассажир был как раз оттуда.

Евгений Гребеньков рассказывает, что и раньше в жизни, бывало, надевал костюм новогоднего волшебника. Хотя бы в узком кругу — поднять настроение родственникам.

— Первый костюм Деда Мороза мне достался по наследству от тети, которая тоже любила переодевания на Новый год. Он был сшит из пионерских галстуков, — вспоминает минчанин.

Сегодня, 31 декабря, Дед Мороз в маршрутке № 1183 тоже будет на линии.

— Буду работать до десяти вечера. Это по графику, а вот как выйдет — будет зависеть от дорожной ситуации. Перед Новым годом дороги забиты автомобилями.

А после смены Дед Мороз пойдет домой — праздник отмечать.


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