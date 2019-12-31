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Как белорусский спорт встречает новое десятилетие

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  • 31.12.2019, 10:30
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Как белорусский спорт встречает новое десятилетие

Фото и видео праздничного настроения.

Белорусский спорт встречает новое десятилетие, пишет pressball.by.

"ДИНАМО" МИНСК

Хоккейные "зубры-рекордсмены" в этом сезоне не могут осуществить главное желание болельщиков — начать показывать достойную игру. Остается воплощать другие. 30 декабря, а еще 5 и 7 января на 2-м этаже (трибуна "B") "Минск-Арены" работает "Почта желаний" — каждый может принести свое, а Динамо-Мороз выберет самые заветные и исполнит их на матче 10 января.

Там же проходит благотворительная акция. Любой может принести подарок ребенку из детского дома: канцелярию, игрушки (не мягкие!), развивающие игры, средства личной гигиены, книги, карандаши, фломастеры, краски. Подарки для ребят будет собирать волонтер. Участников зарегистрируют — и 10 января одному из неравнодушных подарят джерси.

А вот кто держит уровень, так это "Ice Girls":

БГК им. МЕШКОВА

Гандбольный флагман из Бреста поздравил поклонников новогодним видео: к спортсменам присоединились самые дорогие и близкие — семьи и даже домашние питомцы.

А еще мешковцы представили праздничный выпуск "Знать не знал" с Максимом Барановым и Артемом Сельвесюком, что разыграли шоколадного Деда Мороза и вспомнили актуальные песни.

СКА МИНСК

После недавней встречи СКА с БГК им. Мешкова на "Уручье" армейский клуб вместе с болельщиками устроил акцию "игрушкопад". Зрители имели возможность прийти на встречу с игрушкой и бросить ее после финальной сирены на площадку. А клуб собрал подарки для "SOS детской деревни Боровляны" и РПНЦ "Мать и дитя".

Перед Новым годом ребят навестили Николай Алехин и Владислав Кривенко.

"ДИНАМО" БРЕСТ

Футбольный чемпион страны подвел итоги удивительного 2019-го вместе с талисманом клуба Брестоманом.

А лидер команды Артем Милевский раздал подарки прохожим — правда, повезло не брестчанам, а киевлянам.

"ЦМОКІ" МИНСК

Главный баскетбольный клуб Беларуси встречает 2020-й в милых свитерах.

Баскетбольные Снегурки.

И Дед Мороз!

"МИНЧАНКА"

К Новому году волейбольный клуб обещал доделать горячий календарь, созданный при участии известного бренда нижнего белья.

Считанные дни остаются до выпуска самого обсуждаемого календаря на 2020 год — совместного проекта бельевого бренда "Милавица" и нашей команды "Минчанка"!

По вашим многочисленным просьбам календарь появится в продаже и даже будет доступен для отправки почтой. Хотя, как в любой хорошей новости, есть одно маленькое "но". Тираж ограничен! Но вы можете попасть в число потенциальных обладателей, просто оформив предварительную заявку (без каких-либо финансовых рисков) на ваш личный экземпляр, а в момент поступления на склад мы с вами свяжемся и расскажем, где и как вы сможете его приобрести. Оставить предварительную заявку можно через форму.

Правда, нетерпеливые спортсменки уже делятся фото. Вот, например, спойлер из Инстаграма либеро Елены Федоринчик.

— 31-го [снимки] уже готовы.

Пока же смотрим классическую видеооткрытку:


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