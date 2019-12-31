«Телевизор во время новогоднего обращения выключаю» 25 31.12.2019, 10:42

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Иван Пылев и Натела Полежаева

Фото: RFE/RL

Как россияне требуют от Путина не поздравлять их перед боем курантов.

Две недели назад в сети появилась петиция "Новый год без Владимира". Ее автор Даниил Баюшев пишет о том, что президент страны ассоциируется у многих с "обнищанием, ограничением прав и свобод... бесконечной ложью, безмерным воровством". "Понимая, что добровольно Вы никогда не уйдете… просим Вас уйти хотя бы на одну новогоднюю ночь. Не надо обращения. Не портите нам праздник", – пишет автор обращения. На данный момент петицию подписали уже 32 600 человек. Тем временем 27 декабря в Омске депутаты Троицкого сельского поселения вышли на одиночные пикеты, требуя от главы государства того же самого: не поздравлять россиян 31 декабря с Новым годом. Корреспондент сайта Сибирь.Реалии отправился в деревню Верхний Карбуш, где живет одна из участниц этой акции Ирина Дроздова.

Сколько Путин у власти, а ничего не меняется

– Эту идею мне подкинула одна из дочерей еще полтора месяца назад. Тогда же я села, придумала текст, написала его на куске старых обоев, – рассказывает депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. – Смысл тут какой: никто уже не хочет этих обращений, потому что следом мы начинаем "подарки" собирать. Пенсионная реформа, рост тарифов, цен – год от года подарки президента народу становятся все более жестокими, а люди у нас ведут себя как мазохисты: их бьют, а они счастливы. Кто-то может сказать: при чем здесь глава государства? Но в России кто хозяин? Путин! Значит, он за все должен нести ответственность!

Ирина Дроздова около своего дома в Верхнем Карбуше

Ирина Дроздова говорит, что "никогда Путина не понимала и понимать не будет".

– Радостно у нас все только на бумаге и по телевизору. Смотрела недавно его пресс-конференцию. И конечно, пустили туда только тех, чьи вопросы утвердили заранее. Если б меня спросили, я бы задала главный вопрос: почему в самой богатой стране мира самый нищий народ? Плохой хозяин у нас, все направо и налево разбазаривает. При таком никогда люди не будут жить достойно. Многие удивляются: сколько Путин у власти, а ничего в стране не меняется. И каждый раз я спрашиваю: хорошо, в первый раз вы проголосовали за него, выбрали, поняли, что ошиблись, так зачем наступать на те же грабли во второй, раз, в третий, в четвертый?

Депутат Троицкого сельского поселения Иван Пылев также стоял 27 декабря в одиночном пикете в Омске.

– Всякий раз, когда говорят, что все у нас в стране хорошо, нам лгут, – заявляет Пылев. – Путин не управляет страной полностью. Он занимается Сирией, Ливией, Украиной, которую вообще трогать не надо было бы. Приезжает, правда, в регионы, где случаются наводнения и пожары, но не для того, чтобы организовать реальную помощь, а чтобы пропиариться, что ли. Устраивает на камеру выволочки местным чиновникам, на прощание говорит: "Ну, вы же разберетесь…" И после этого про пострадавших людей все забывают. У нас в Троицком сельском поселении работяги получают по 10–15 тысяч – смешные деньги. А вот у специалистов нашей администрации зарплата – от тридцати тысяч рублей в месяц. И они не заинтересованы в развитии сельских территорий. Зачем? Им и так хорошо: сдают в аренду все, что могут, перемен не хотят. А простые жители молчат: или боятся, или не верят, что их требования могут что-то изменить.

Еще один коллега Дроздовой по депутатскому корпусу Антон Николаев, также поддержал ее флешмоб:

– Среди наиболее "ярких" президентских подарков последних лет, – говорит он, – увеличение НДС и стоимости ГСМ, рост тарифов ЖКХ и, конечно же, пенсионная реформа.

А вот односельчанка Дроздовой Валентина Рамазанова уверена, что Путин "просто не может за всем уследить".

– Не вызывать же ему к себе с докладом начальство из каждой деревни? – говорит она, но уточняет, президенту все-таки "не помешало бы быть ближе к народу". – В ноябре Путин прилетал в Омск на международный саммит. Но почему-то ездил в городе не по обычным дорогам, а по спецмаршруту, который для него готовили месяцами, чуть ли не языком вылизали. А ты проедь там, где простые люди вынуждены ездить. Будет мозоль на пятой точке, может, по-другому на все посмотришь.

С пониманием к призывам Дроздовой относится и местный житель Мурзакан Ахметчанов:

– Бог есть на свете, видит, кто что творит, – говорит Мурзакан. – Люди уже не знают, куда деваться. Путин и Медведев должны ведь понимать, что делают со страной. У меня предпенсионный возраст. Пошел бы на пенсию, но спасибо Путину, сделал нас снова молодыми. Может, он и правильно что-то делает – во внешней политике. Но для страны – нет. Одни миллиардами ворочают, другие последнее доедают. Напоздравляли так россиян за эти годы, что оставили голодранцами.

Мурзакан Ахметчанов

Жительница Верхнего Карбуша Наталья Леонтьева о депутатской затее узнала от бывшего земляка, эмигрировавшего в Германию. Он увидел информацию где-то в сети и сбросил ей ссылку.

– Как отношусь? Честно? Это сотрясание воздуха, не больше того. Ничего не изменится. Нам не прошибить эту стену. Как они задумали, так все и будет. Но новогоднее обращение президента не смотрю – не хочу расстраиваться, – признается Наталья Леонтьева. – Что толку, что он обещает нам процветание? Мы до него не доживем. И благ, о которых говорит, от этой власти точно не увидим.

Поначалу Путин Леонтьевой понравился:

– Дядька хороший, умный, молодой, самое главное. А сейчас все-таки возраст сказывается. Видно, что устал. Мне кажется, вовремя уходить нужно. Он у нас какой срок, пятый?

– Четвертый.

– Ну, дураку понятно, что при президенте Медведеве по-прежнему страной Путин руководил.

– А сколькими сроками, по-вашему, надо ограничить президентство в России?

– Мне кажется, один срок отсидел на посту, и хватит. Путин знает, конечно, что составами деньги воруют, но не в силах это пресечь. Воровали в России во все времена. Страна такая: не могут люди жить честно. Пусти любого к кормушке, и он станет воровать.

– Что же дальше ждет Россию?

– Фиг знает, что ее ждет. Живет народ "без царя в голове". Отсюда все беды. Но вот молодым нашим, возможно, придется однажды сделать что-то, потому как дальше так жить невозможно. Им ведь еще больше проблем достанется, чем нам, намного больше. Мне прислали цитату какого-то чиновника, не помню фамилию. И он говорит: зачем мы учим детей? Окончил четыре класса, писать, читать научился немного – и хорош! Это отношение к нам как к быдлу, а не как к народу. Грамотные России не нужны: знают много, права качают. От них одни неприятности.

Телевизор во время новогоднего обращения выключаю

Верхний Карбуш расположился под боком у Омска. Живет в деревне больше 500 человек.

– Когда к нам приезжают гости, почти в каждом дворе видят машину. Говорят: "О, как вы богато живете". А вы спросите, на какие деньги машины куплены? В счет кредитов! У молодых столько кредитов, что они до пенсии из этого рабства не вылезут, – уверена Ирина Дроздова.

В кредитную кабалу, по словам депутата, приходится лезть по необходимости: поселок находится в 6,5 километрах от Омска, но добраться до него общественным транспортом почти нереально.

– Два раза утром газель идет в Омск, два раза вечером приезжает в Карбуш. Днем до нас не добраться, – вздыхает депутат Дроздова. – Кто помоложе, ходят до города пешком. Час ходьбы, но дорога идет мимо химбазы, городской свалки и Западного кладбища. Там в одиночку страшно ходить.

Сергей Фалькенберг нашел в Омске место грузчика и каждый день преодолевает по 17 километров на своем стареньком пикапе Иж-27151 – эту модель сняли с производства еще в 1982-м.

– А на какие шиши другую машину купить? У меня шестеро детей, младшей дочке – 10 месяцев, – делится Сергей. – Денег не хватает. Во всем себе с женой отказываем. С каждым годом все хуже, цены скачут, зарплаты на месте стоят. Так что я телевизор во время новогоднего обращения выключаю.

Сергей Фалькенберг

По словам Фалькенберга, спасает семейный бюджет хозяйство:

– Но сейчас сложно стало. Раньше свинью зарежешь – приезжают к тебе домой и покупают мясо. А теперь ты должен сначала справку от ветеринара взять, потом отвезти животное на забой, где с тебя деньги возьмут за то, что и сам можешь сделать. Трех свиней везешь, за двух только получаешь. А стоимость третьей уходит на дорогу и сопутствующие расходы. Так что я телевизор во время новогоднего обращения выключаю.

Аж сердце от этого вранья замирает

Студент инженерного факультета Владимир Поседкин политикой не интересуется. О пикетах он узнал из пабликов, но отнесся к ним равнодушно. Президент его полностью устраивает.

– Мне главное – доучиться, найти работу, – говорит молодой человек.

Владимир думает, что везде есть богатые и бедные – кому как повезло. И если, например, российский чиновник сделал себе состояние или получил вид на жительство в другой стране – это сугубо его личное дело. По словам Поседкина, телевизор он вообще не смотрит, предпочитая тратить время на развлекательные рунетовские паблики.

Старшему поколению найти альтернативу телевизору сложно. И некоторые не знают, как быть, если при этом ты не очень веришь политикам и федеральным телеканалам.

– Один из наших жителей жаловался, что не может смотреть телевизор, потому что "аж сердце от этого вранья замирает". Тогда он придумал способ, как следить за новостями, но при этом не расстраиваться. Поставил на телевизор стеклоочиститель и теперь, когда слышит, как очередной чиновник завирается, от души плюет в экран, а потом протирает его раствором. Говорит: как плюнет, аж на душе легче становится, – смеется Ирина Дроздова.

У местной жительницы Тамары Рожковой есть некоторый опыт почти "личного" общения с президентом.

– Несколько лет назад я обратилась на "прямую линию" с Путиным. Спросила: "Владимир Владимирович, вы, наверное, устали, хотите отдохнуть, давайте я вас на месяц заменю". Вопрос мой зачитали ему в эфире. А он ответил: "Не дождетесь!" Ну, мы тогда посмеялись. А если б согласился, так я бы получила его месячную зарплату, – мечтательно улыбается Рожкова. – Детям бы помогла. У меня четверо их и восемь внуков. Сейчас взяла кредит, чтобы одному из сыновей помочь машину купить. Он живет в селе "Заря свободы", за 75 километров от Омска. Работать в город устроился, в магазин, фуры с товаром разгружает. У младшего сына тоже сложности с деньгами. Не то что фрукты – простую ряженку лишний раз купить не может трехлетней дочке. А ведь ребенка одевать и обувать надо. Они с женой сказали, что рожать больше не будут. Я стараюсь им помогать. У меня пенсия – 10 тысяч, хотя я – многодетная мать, ветеран труда с 37-летним стажем. Разве это справедливо?

Мурзакан Ахметчанов, говоря о будущем России, вспоминает про Украину:

– Украинцы – молодцы, стремятся, чтобы в стране было лучше. И нам тоже надо. Но наших людей не поднимешь, они будут терпеть до последнего.

А вот Ирина Дроздова считает, что перемены в стране начнутся с местного самоуправления.

– Я до пенсии учителем ИЗО, черчения и физкультуры работала. В депутаты пошла знаете почему? Потому что, куда ни придешь с деревенскими проблемами, везде спрашивают: "Кто ты такая?" – "Я – законопослушный гражданин страны, который платит налоги". – "Ну вот и шагай отсюда, гражданин!" А когда стала депутатом, сразу другой разговор: "Ты кто?" – "Я – депутат. Меня народ отправил". Тогда и зашевелились маленько.

Мурзакан Ахметчанов подтверждает: Дроздова много сделала для деревни.

– Благодаря ей здесь газ появился, трубы поменяли, дороги хоть как-то укрепили, детские площадки построили, с мусором порядок навели. Я, как избиратель, могу к ней в любой момент обратиться за помощью. Видно, что не для себя она старается, а для народа. Таких бы людей в президенты!