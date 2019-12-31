В Ингушетии произошла перестрелка между тейпами 31.12.2019, 11:15

1,853

Поводом стал спор о принадлежности родовых башен.

В ингушском городе Сунжа между представителями двух тейпов произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и еще шестеро были ранены, передает Радио Свобода.

Как сообщает республиканское управление Следственного комитета, два тейпа поспорили, кому принадлежат родовые башни в селении Пялинг. При этом конфликт начался с перепалки в соцсетях, после которой стороны встретились для выяснения отношений на городском авторынке.

Издание "Кавказ.Реалии" называет имя погибшего в перестрелке – это 43-летний Асламбек Евлоев. По подозрению в его убийстве задержан 36-летний житель Сунжи.

Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по трем статьям уголовного кодекса: "Убийство", "Покушение на убийство двух или более лиц", а также "Незаконный оборот оружия".