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Станислав Шушкевич: К 2020 году белорусы созрели действовать так, чтобы «людьми зваться»

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  • 31.12.2019, 11:06
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Станислав Шушкевич: К 2020 году белорусы созрели действовать так, чтобы «людьми зваться»
СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Первый глава независимой Беларуси подвел итоги десятилетия.

Перед новым 2020 годом журналисты Настоящего времени поговорили с известными политиками, музыкантами и активистами, и попросили их подвести итоги последних 10 лет.

Станислав Шушкевич был одним из подписантов Беловежского соглашения, где констатировалось прекращение существования СССР. Он стал первым главой независимой Беларуси. В 1994 году Шушкевич был отправлен в отставку, а после президентских выборов 1994 года перешел в оппозицию.

— Главное событие прошедших 10 лет?

— То, что у нас не сделано ни шага, ни полшага в сторону демократии, в сторону нормализации избирательной системы.

— Главный человек прошедших 10 лет?

— Мне негативных героев не хочется восхвалять. Потому что когда забывают о том, что существует парламент, когда забывают о том, что существуют люди, и когда один человек от имени всего государства и у нас, и в России начинает решать те вопросы, которые фактически не являются вопросами его компетенции, когда масс-медиа наполнены только двумя именами (у нас – Лукашенко и Путин, а в России – Путин, ну и, может, там кто-нибудь еще) – я считаю это явление ненормальным. Это даже в изуродованном виде культ личности, потому что там был культ в советское время, но была личность. А сейчас есть культ, но личности нет.

— Главное разочарование прошедших 10 лет?

— То, что я заболел. И то, что если раньше у меня не было проблемы, если, допустим, Лукашенко полностью лишил меня пенсии, потому что пенсия за особые заслуги перед белорусским народом свелась бы на сегодняшний день к 32 евроцентам в месяц, так я должен сейчас жить на пенсию. На пенсию по возрасту. Это довольно трудно при моем потреблении лекарств. А это жест, который вопреки закону, который был принят Верховным советом, ну вот он принял такое решение как бы в месть. Я считаю, что месть на уровне – это удел недостойных людей. Никакого достоинства у нашего незаконного правителя, поскольку он не избирается уже много раз, у него нет достоинства и не было. И наверняка не будет.

— Главное слово или выражение последних 10 лет?

— Мне было очень приятно видеть массу белорусской молодежи в Вильнюсе с бело-червонно-белыми стягами. И которые говорили: "Я люблю Беларусь". Мне кажется, что это очень важное слово. А что касается меня лично, я считаю, что, наверное, к 2020 году наше общество созрело не только цитировать Купалу – "людьми зваться", но и действовать так, чтобы быть людьми. Вот этого у нас долго нет. В общем-то, мы все цитируем, мы все восторгаемся, но действуем так, как ординарные обыватели. А надо быть белорусами.


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