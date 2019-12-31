В Гонконге создали игру, которая позволяет побывать на баррикадах в виртуальной реальности 1 31.12.2019, 11:34

ФОТО С САЙТА UNN.COM.UA

Надевая очки виртуальной реальности, игроки погружаются в мир протеста.

Год 2019-й запомнится массовыми многомесячными акциями протеста в Гонконге. Они длятся с лета до сих пор и продолжатся в 2020-м. Участники протестов, студенты технических вузов, создали компьютерный симулятор для всех, кто хотел бы понять, что значит оказаться на баррикадах. Никакого куража, никакой пропаганды беспорядков, просто желание наглядно показать, с чем придется столкнуться, когда решил отстаивать свои права, сообщает currenttime.tv.

Ночь, узкая улочка в районе Вонкок, из света – уличная реклама да окна. Из-за соседних домов доносятся объявления полицейских. Участники протеста в желтых строительных касках и с самодельными щитами замерли в ожидании. Полиция применяет слезоточивый газ. Что делать дальше? Бежать или попробовать дать отпор?

"Визуально очень похоже на то, что мы видим на ТВ и в стримах. Но когда играешь от первого лица, понимаешь, насколько все сложнее", – анонимно рассказывает разработчик игры.

Надевая очки виртуальной реальности, игроки погружаются в мир протеста. Игра "Освобождение Гонконга" – это 10 минут на баррикадах. В отличие от настоящих протестов возможности ответить силой (бросить булыжник или фейерверк) нет. Задача – не схлопотать пулю и не попасть за решетку. Симулятор протеста – не просто развлечение, но и способ рассказать, каково приходится активистам.

"Будет полезно и тем участникам протеста, которые держатся в стороне от столкновений. Я знаю, что многие критикуют людей на передовой: почему они не убегают от полиции? Почему бегут в ту сторону, а не эту? Почему вообще собрались именно в этом месте? Думаю, что такая визуализация позволит понять, что именно переживают активные участники протестов", – говорит разработчик.

Лица авторы симулятора и игроки прячут не случайно. Все они – обычные студенты, выпускники, офисные работники – опасаются возможных последствий со стороны прокитайских властей или полиции. Проект "Освобождение Гонконга" не коммерческий – кто угодно может скачать игру и заплатить за нее любую сумму по своему желанию.