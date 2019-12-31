закрыть
31 декабря 2019, вторник, 13:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Гонконге создали игру, которая позволяет побывать на баррикадах в виртуальной реальности

1
  • 31.12.2019, 11:34
В Гонконге создали игру, которая позволяет побывать на баррикадах в виртуальной реальности
ФОТО С САЙТА UNN.COM.UA

Надевая очки виртуальной реальности, игроки погружаются в мир протеста.

Год 2019-й запомнится массовыми многомесячными акциями протеста в Гонконге. Они длятся с лета до сих пор и продолжатся в 2020-м. Участники протестов, студенты технических вузов, создали компьютерный симулятор для всех, кто хотел бы понять, что значит оказаться на баррикадах. Никакого куража, никакой пропаганды беспорядков, просто желание наглядно показать, с чем придется столкнуться, когда решил отстаивать свои права, сообщает currenttime.tv.

Ночь, узкая улочка в районе Вонкок, из света – уличная реклама да окна. Из-за соседних домов доносятся объявления полицейских. Участники протеста в желтых строительных касках и с самодельными щитами замерли в ожидании. Полиция применяет слезоточивый газ. Что делать дальше? Бежать или попробовать дать отпор?

"Визуально очень похоже на то, что мы видим на ТВ и в стримах. Но когда играешь от первого лица, понимаешь, насколько все сложнее", – анонимно рассказывает разработчик игры.

Надевая очки виртуальной реальности, игроки погружаются в мир протеста. Игра "Освобождение Гонконга" – это 10 минут на баррикадах. В отличие от настоящих протестов возможности ответить силой (бросить булыжник или фейерверк) нет. Задача – не схлопотать пулю и не попасть за решетку. Симулятор протеста – не просто развлечение, но и способ рассказать, каково приходится активистам.

"Будет полезно и тем участникам протеста, которые держатся в стороне от столкновений. Я знаю, что многие критикуют людей на передовой: почему они не убегают от полиции? Почему бегут в ту сторону, а не эту? Почему вообще собрались именно в этом месте? Думаю, что такая визуализация позволит понять, что именно переживают активные участники протестов", – говорит разработчик.

Лица авторы симулятора и игроки прячут не случайно. Все они – обычные студенты, выпускники, офисные работники – опасаются возможных последствий со стороны прокитайских властей или полиции. Проект "Освобождение Гонконга" не коммерческий – кто угодно может скачать игру и заплатить за нее любую сумму по своему желанию.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип