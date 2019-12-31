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Новогодний «подарок» от властей: тарифы будут повышаться в два этапа

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  • 31.12.2019, 11:32
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Новогодний «подарок» от властей: тарифы будут повышаться в два этапа

Насколько подорожает коммуналка в 2020-м?

Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в 2020-м в пределах $5, пишет gazetaby.com.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января суммарно на $3,5 вырастут тарифы на ряд услуг: газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту и т.д.

С 1 июня на $1,5 увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, что ежегодное подорожание коммунальных услуг для населения на 5 долларов действует несколько лет. Так, в прошлом году часть услуг с 1 января подорожала на на 3,9 доллара США, а с 1 июня 2019-го тариф на $1,1 подорожали услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Что уже подорожало до новогодних праздников

В Минске и регионах в декабре на 5 копеек подорожал проезд в городском общественном транспорте. В столице это произошло впервые за два года.

29 декабря в 28-й раз подорожало автомобильное топливо. Как правило, каждое подорожание составляет 1 копейку.


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