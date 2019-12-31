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Геннадий Федынич: Люди уже высказывают свое недовольство в общественных местах

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  • 31.12.2019, 11:38
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Геннадий Федынич: Люди уже высказывают свое недовольство в общественных местах
Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП подвел итоги 2019 года.

Каким получился уходящий год для белорусского общества?

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич в комментарии UDF.BY отметил, что в 2019-м усилились тенденции, которые набрали силу в предыдущие годы.

«Для разных групп белорусов год получился, конечно, разным. Но если говорить о работниках госпредприятий, бюджетной сферы, работниках из регионов, то этот год для них был плохим. Тот уровень зарплат, который они должны были получить, они так и не получили. В регионах так и остались заработки в 300-400 рублей. В целом уровень оплаты труда не соответствует квалификации рабочей силы», – сказал Федынич.

По его мнению, действия властей в 2019 году повысили уровень недоверия к ним со стороны общества.

«На те же II Европейские игры потратили больше, чем получили дивидендов. А парламентские выборы показали, что президентские в следующем году пройдут также по жесткому сценарию, без учета мнения людей», – отметил профсоюзный лидер.

На этом фоне граждане все смелее высказывают недовольство, ощущая, что людей с такими настроениями большинство.

«Люди уже не стесняются высказывать свое недовольство существующим положением дел в общественных местах: транспорте, магазинах, поликлиниках. Видно, что людей достало. Правда, пока это лишь разговоры», – сказал Федынич.

По его мнению, главная проблема предыдущих лет не решилась – в стране нет условий для того, чтобы каждый гражданин при желании и способностях мог заработать на достойную жизнь.

«В новом году власти должны приложить максимум усилий для поэтапного развязывания проблемных узлов, чтобы люди почувствовали изменения в экономике. Но боюсь, как бы к президентским выборам вместо реальных не дали напечатанных денег – это еще более усугубит ситуацию», – отметил профсоюзный лидер.


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