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Астрологи: Меркурий создаст проблемы для Лукашенко в 2020 году

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  • 31.12.2019, 11:54
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Астрологи: Меркурий создаст проблемы для Лукашенко в 2020 году

Изменить ситуацию правитель не сможет, возможны также проблемы со здоровьем.

Зачастую гороскопы астрологов ничем не хуже прогнозов экономистов и политиков. Naviny.by почитали зодиакальные гороскопы лидеров разных стран на 2020 год.

Лукашенко (родился 30 августа 1954 года, Дева)

Ретроградный, то есть совершающий обратное движение в зодиаке, Меркурий будет создавать Девам проблемы в течение всего 2020 года. Астрологи называют точные даты: с 17 февраля по 11 марта, со второй половины июня и до второй половины июля, а также с 14 октября по 4 ноября.

В это время Девы будут испытывать сложности во взаимоотношениях с людьми. Людям этого знака не стоит подписывать важные документы или начинать важные проекты, а еще торопить события.

В 2020 году Девам нужно избегать необдуманных высказываний и оценок. Риск того, что это приведет к негативным последствиям, весьма велик, особенно в периоды ретроградного Меркурия.

Также Девам нужно стараться воспринимать поступки людей из своего окружения максимально спокойно и отвлеченно. Изменить ситуацию Девы не смогут.

Год выдастся насыщенным, а потому Девам не избежать проблем с самочувствием.


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