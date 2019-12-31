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«Работаю сутки через четверо»: как банковский работник устроился сторожем

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  • 31.12.2019, 12:09
  • 1,923
«Работаю сутки через четверо»: как банковский работник устроился сторожем
Иллюстрационное фото

Белорус рассказал о крутом повороте в карьере.

«Выдавал в банке кредиты и думал, что лучше работы не бывает», — рассказал tut.by бывший работник банка.

— Свою трудовую деятельность я начал после окончания университета. В отделе маркетинга ОАО «Гомельстройматериалы». Осознание того, что пять лет я получал специальность, которую буду ненавидеть, пришло не сразу, но достаточно быстро, — пишет наш читатель, пожелавший остаться не названным. — Поэтому, отработав столько, сколько полагается по распределению в нашей стране — два года, я сменил работу. Устроился оператором окислительной установки на российское предприятие по производству битума. Долго поработать в этой должности мне не пришлось, …совсем не пришлось. Через месяц российские инвесторы отказались от этой затеи и нас всех сократили.

Находясь в поиске работы, я как-то пришел в Беларусбанк за кредитом, и остался там работать. Так я стал «банкиром» — специалистом по выдаче кредитов населению. Это был мой первый крутой поворот в карьере. Работа мне очень понравилась. Мне нравилось общаться с клиентами. У нас был дружный коллектив. Я был уверен, что лучше этой работы не бывает. Через два года работы в кредитном отделе, я перешел в отдел ревизий. Работа очень интересная. Изучение законодательства, внутренних инструкций, выявление нарушений, злоупотреблений. За тринадцать лет работы, я объездил всю Беларусь. За время работы я получил второе высшее образование по специальности банковское дело. Поскольку отдел ревизий — внутренняя служба Беларусбанка, а выносить сор из избы не хотелось, руководство банка решило сократить департамент ревизий. Наиболее защищенным работникам предложили перейти в департамент аудита, а остальным — вакансии в системе. Так же можно было взять компенсацию в размере трехмесячного дохода и уволиться. Поскольку все предложенные вакансии были с понижением должности, заработной платы и не было гарантии, что через год не придется уйти по не продлению контракта без выходного пособия. Так обычно происходит оптимизация численности. Я решил, что лучше синица в руках и выбрал деньги.

После сокращения я сразу начал поиск новой работы, чтобы не быть тунеядцем, зарегистрировался в центре занятости. Работу в банковской сфере я не нашел, может возраст, 40 лет. Через полгода стали заканчиваться деньги, а в центре занятости вакансии оказывались неактуальными. За последние три года я работал помощником по пошиву салонов авто, сдавал автомобиль в аренду под такси, работал таксистом. Сейчас работаю сторожем сутки через четверо, зарплата 330 белорусских рублей «каждому».

В свободное время подрабатываю в такси, либо ремонт авто. Доход у меня небольшой, но, как любят говорить работодатели: «Сейчас везде такие зарплаты».


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