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Светлана Ганнушкина: Путинцы пилят сук, на котором сидят

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  • 31.12.2019, 12:12
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Светлана Ганнушкина: Путинцы пилят сук, на котором сидят
СВЕТЛАНА ГАННУШКИНА

Политика Кремля становится все более иррациональной.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина считает, что за минувшие два десятилетия в России полностью разрушены государственные институты и независимая судебная система. В стране царит атмосфера страха, отметила российская правозащитница в интервью агентству dpa в связи с двадцатилетием со дня вступления Владимира Путина в должность президента России, передает Радио Свобода.

В России продолжается уничтожение организаций гражданского общества, сказала Ганнушкина.

В начале ноября по решению Верховного суда России было ликвидировано правозащитное движение "За права человека", основанное Львом Пономаревым. В октябре был сменен состав президентского Совета по правам человека. Главой СПЧ стал Валерий Фадеев, который до этого возглавлял Общественную палату России, работал ведущим на Первом канале и был доверенным лицом Путина на президентских выборах 2012 года.

Поборники путинской системы "пилят сук, на котором сидят",считает Ганнушкина. "Они не в последнюю очередь боятся потерять власть, поэтому политика становится все более иррациональной", - отметила правозащитница в интервью агентству dpa.

В то же время, по мнению Ганнушкиной, люди сегодня все больше готовы отстаивать свои права и выходить на улицу. Ранее Ганнушкина уже высказывала мнение, что летние протесты в Москве за честные выборы – сигнал того, что российское общество выходит из стагнации и что "грядут перемены".

Ровно 20 лет назад, в полдень по московскому времени тогдашний президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке. С новогодним телеобращением к россиянам в тот же день выступил уже Владимир Путин, который стал исполняющим обязанности президента.

26 марта 2000 года Владимир Путин официально был избран президентом России. Затем он переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.


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