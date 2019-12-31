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По Гомелю ездит праздничная маршрутка и поднимает всем настроение

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  • 31.12.2019, 12:17
По Гомелю ездит праздничная маршрутка и поднимает всем настроение

Автор такой инициативы — таксист с 40-летним стажем.

Игорю Мелюханову 58 и он уже давно не верит в чудеса и прочие сантименты. Но в канун Нового года все меняется — он наряжает свою маршрутку в огни и разноцветные гирлянды, затем надевает волшебный колпак и отправляется на рынок за мандаринами. Не для себя — для пассажиров, сообщает tut.by.

Некоторые гомельчане уже специально подкарауливают серый Ford Transit с цифрой 26 на лобовом стекле. Потому что знают — стоит переступить порог этой маршрутки и плохое настроение как рукой снимает.

Автор такой терапии — таксист с 40-летним стажем, усатый добряк Игорь Анатольевич. За годы работы дело, которым он занимается всю жизнь, стал любить еще больше. С возрастом появилось еще и желание радовать пассажиров. Хоть и признается, что сперва это было непросто — белорусы они такие — все в своих заботах и печалях даже несмотря на приближающийся праздник.

Но Игорь Мелиханов не сдался — накупил огней, мишуры, игрушек, нарядил в них свой бус, закинул на флешку с десяток новогодних песен, флешку вставил в магнитолу — и вот уже вместо депрессивных гомельчан в маршрутке какие-то приветливые счастливые люди.

— Стоит на остановке человек хмурый такой, открываю дверь — и у него улыбка сразу появляется, или, бывает, ребенок на руках у мамы плачет, а увидит, как тут у меня красиво, и сразу успокоится, потом уже и выходить не хочет, — рассказывает водитель.

Но и это еще не все — специально для пассажиров каждый раз в новогодние праздники Игорь Анатольевич покупает ящик мандаринов и огромный пакет шоколадных конфет. Раздает взрослым и детям. Просто так.

Сколько денег тратит на гостинцы для незнакомцев, водитель маршрутки не считает. Говорит, что, когда видит улыбки на лицах людей, все денежные затраты окупаются с лихвой.


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