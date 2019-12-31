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Нелепость за нелепостью: международные провалы Лукашенко в 2019 году

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  • 31.12.2019, 12:49
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Нелепость за нелепостью: международные провалы Лукашенко в 2019 году

Хроника необъяснимого абсурда.

Одно из главных впечатлений минувшего года – сколько необъяснимых, если не сказать, абсурдных решений пришлось наблюдать в международных делах официального Минска, пишет gazetaby.com.

На протяжении года не покидало чувство сочувствия к политологам, которые были вынуждены как-то объяснять достаточно странные поступки белорусских властей в отношениях с западными странами, пишет

Вспомним, в какие моменты ощущалась нелепость происходящего.

Февраль. Лукашенко отменил визит в Мюнхен на Международную конференцию по безопасности, чтобы задержаться в Сочи. Неформальные переговоры с Путиным ни к чему не привели.

Май. Лукашенко отказался лететь на саммит в Брюссель, посвященный десятилетию «Восточного партнерства». Сначала в МИДе это объяснили тем, что Беларусь и ЕС пока не достигли высокого уровня развития отношений. А через месяц озвучили новую версию: Лукашенко не полетел из-за сохраняющихся санкций ЕС.

Макей так хотел объяснить странный поступок Лукашенко, что запутался

Май. На фоне напряженных из-за строительства Островецкой АЭС отношений с Литвой, глава Беларуси принял у себя одиозного Роландаса Паксаса, который в 2004 году был отстранен от должности президента Литвы. После этого соседи продолжили настраивать страны ЕС против официального Минска.

Июнь. На II Европейские игры в Минск не приехали руководители стран Евросоюза – даже из соседних Польши, Литвы и Латвии.

Август-сентябрь. Минск посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Лукашенко вручил ему подарки для четы Трампов. Меньше чем через две недели президент США уволил Болтона.

Вскоре в Минск наведался заместитель Государственного секретаря Дэвид Хэйл. Стороны договорились о возвращении послов, но не о снятии американских санкций.

Октябрь. «Из-за ряда изменений в повестке дня» отменена (по другой версии перенесена) встреча в Минске встреча глав МИД «Восточного партнерства» и стран-соседей.

Ноябрь. Лукашенко совершил поездку в Вену – это был первый официальный визит диктатора в страну ЕС за многие годы. Несмотря на то, что в Австрию его приглашали почти два года, момент для поездки выбрали неудачный – когда еще не был избран федеральный канцлер, главная властная фигура.


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