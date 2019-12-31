«У боевиков будет истерика»: украинские патриоты ярко поздравили Донбасс с Новым годом 1 31.12.2019, 12:51

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На акцию бурно отреагировали в социальных сетях.

Украинские патриоты устроили яркую акцию на Донбассе накануне Нового года, отправив на оккупированные территории листовки с сине-желтой символикой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар".

По его словам, поздравления отправили на Донецк с помощью воздушных шаров в понедельник, 20 декабря, пишет apostrophe.ua.

Стоит отметить, что на акцию бурно отреагировали в социальных сетях, предположив, что у боевиков будет истерика и они опять будут искать "диверсантов".