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«У боевиков будет истерика»: украинские патриоты ярко поздравили Донбасс с Новым годом

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  • 31.12.2019, 12:51
  • 1,251
«У боевиков будет истерика»: украинские патриоты ярко поздравили Донбасс с Новым годом

На акцию бурно отреагировали в социальных сетях.

Украинские патриоты устроили яркую акцию на Донбассе накануне Нового года, отправив на оккупированные территории листовки с сине-желтой символикой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар".

По его словам, поздравления отправили на Донецк с помощью воздушных шаров в понедельник, 20 декабря, пишет apostrophe.ua.

Стоит отметить, что на акцию бурно отреагировали в социальных сетях, предположив, что у боевиков будет истерика и они опять будут искать "диверсантов".


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