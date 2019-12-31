Формула идеальной елки Екатерина Щеткина, «Деловая столица»

31.12.2019, 12:30

Что говорят ученые о праздновании Нового года.

Сколько игрушек должно быть на елке? Следует ли посещать родителей в праздники? Сколько горошин должно быть в идеальном оливье? Каково оптимальное количество шампанского? Его оптимальная температура? Оптимальное количество подарков? И стоит ли вообще их дарить? В каком возрасте ребенку следует узнать о том, что Санта Клаус/Святой Николай/Дед Мороз - это выдумка? Какое будущее ожидает наше поколение, следующее поколение и всю нашу юдоль земную?

Отвечают ученые.

Действительно ли ученые это все считают и советуют - количество игрушек на елке, количество горошин в оливье, возраст, в котором детям следует узнать всю правду Рождества?

Следует признать: нет дыма без огня. Ученые - тоже люди. Им хочется перед праздниками снять халаты, отложить пробирки, нарядить елку и посмеяться, как обычные люди. А еще им, как и всем прочим, быть на виду и в тренде. А тренды формулируют - или, скорее, навязывают - не они. Истории о том, как те же ученые фальсифицировали исследования и в порядке эксперимента опубликовали откровенные фейки в авторитетных изданиях, показывают, что наука уязвима со стороны трендов и идеологий. А также то, что наука иногда имеет тенденцию влезть в чужой огород - на поле идеологий и даже религиозной веры.

"Научный атеизм" жив не только в памяти - он и теперь популярен. Попыткам вытеснить религию из обихода средствами науки не один век. Но отчасти удается это сделать только теперь - в эпоху масс-медиа, масскульта и массового потребления.

Этот процесс имеет интересный эффект: науке, чтобы успешно вытеснять религию, приходится подменять ее собой. Место иррациональной веры не может быть долго вакантно в сознании человека и целого общества. Культура массового потребления доконала традиционные представления о религиозности. Но что она предложила взамен?

Науку. Но не ту, которая делается научным сообществом, варится в научных журналах, чьи отдельные идеи понятны трем людям на всем земном шаре. А ту, которая все объясняет, все подсчитывает и советует широкому кругу телезрителей.

Можно сказать, ничего нового под Луной: образ профессора Выбегалло - злые языки говорят, что Стругацкие "списали" его с Сергея Петровича Капицы - уже в преклонных годах, но по-прежнему актуален.

Когда наука может объяснить все и у нее находится ответ на любой вопрос по любому поводу - она становится чем-то вроде бытовой магии. А если она дает, к тому же, идеологически правильные установки - т.е. четко определяет границы добра и зла и вешает им ярлыки "истинно" / "неистинно", - это уже почти религия.

К чести ученых отмечу, что им самим это приходит в голову редко. Не то что совсем не приходит - у всех бывают причуды и ошибки, - но это не регулярные вторжения на территорию идеологии. Скорее, наоборот: это вторжения идеологии и масскульта на территорию науки.

Вот вам последний курьезный пример. Одно авторитетное немецкое издание опубликовало предпраздничную статью о том, что в праздники семейным парам стоит воздержаться от посещения родителей - это может закончиться расстройством микрофлоры кишечника. Ссылка на "ученые доказали", к чести издания, прилагалась. Пройдя по ссылке и сразившись с трудностями немецкого языка, вы получаете возможность выяснить: это рождественская шутка. Ученые, действительно, доказали, что стресс способен изменить микрофлору кишечника и привести к болезненному состоянию. Но совет воздержаться от посещения свекрови или тещи, способных довести до стресса даже самый крепкий кишечник, был шутливым. Эту деталь авторитетное издание почему-то упустило из виду, и "совет ученых" прозвучал с его страниц на полном серьезе.

Облетели СМИ также рекомендации на предмет количества украшений на елке. Ученые вывели формулу идеально украшенной елки: корень квадратный из 17 минус двадцать плюс высота дерева в сантиметрах. Шуточная природа формулы видна невооруженным глазом - возьмите хоть "корень квадратный из 17". Разумеется, не из 16 - это было бы слишком просто. Но "идеальная формула" облетает медиапространство и дебатируется с пристрастием в комментах и соцсетях. Находятся зануды, которые берут калькулятор или таблицы Брадиса, извлекают корень, отнимают сколько сказано. Большинство же пожимает плечами и вешает на елку столько шаров, сколько находит в закромах родины. Аргумент "а деткам нравится" сильнее, чем идеальные формулы, предложенные наукой. Отношение к ученым и их советам - такое же, как к попам и их проповедям: все не переслушаешь, всем советам не последуешь. Юмора, правда, тоже не оценишь.

Но что прикажете делать со Святым Николаем/Дедом Морозом/Санта Клаусом?

Вопрос трудный, откуда ни подойди. Как написал один западный коллега, "весь праздник построен на обмане": детей с младых ногтей приучают к фейкам - Святой Николай, Святое Дитя и дальше по цепочке Звезда, волхвы, непорочное зачатие и т.д. Сама эта вера у детей закрепляется приятными эмоциями от полученных подарков. В результате для многих чудом оказываются именно подарки, а не, собственно, чудо.

Ученые не подвели - подсчитали, когда именно детям стоит сообщить, что чудес не бывает. В 5-6 лет.

Что, опоздали? Вашему восемь, а он все еще верит в Святого Николая? И что из него вырастет? Человек, готовый поверить во что угодно!

Повторюсь: ничего нового под Луной. За право детей на сказку, на естественный и ненасильственный выход из мира фантазий и чудес в мир рациональности и здравомыслия выступал еще Корней Чуковский. Классик лично ходил пешком с котомкой за плечами по детским санаториям и детдомам Крыма, чтобы читать и рассказывать сказки детям. В то время это считалось преступлением против передовой педагогической науки молодой Страны Советов, которая решительно боролась со сказками и детской верой в чудеса, как "пережитком поповского прошлого". Казалось бы, стране, которая забивала своим гражданам голову пропагандой, строилась и держалась только на иррациональной вере в будущий коммунистический рай и вождей, следовало бы воспитывать иррациональную веру с младых ногтей. А вот поди ж ты - боролись.

И все потому, что в те времена еще не нашлось "ученых", способных подсчитать, сколько ребенку нужно сказки, и когда пора развенчивать чудеса. Чуковский чутьем сказочника и детолюба чувствовал, что для детей пожить среди чудес - необходимая часть формирования личности. Современные ученые соглашаются: действительно, есть такая стадия развития детского интеллекта. Лет в пять-шесть она заканчивается. Правда, к чести ученых отмечу: ни по одной ссылке я не нашла рекомендации немедленно по окончании этой стадии раскрывать перед детьми всю правду жизни.

О том, почему и зачем детям нужна сказка, написаны тома исследований и эссе. Я только слегка зацеплю поверхность, когда скажу, что это необходимо для того, чтобы научить человека действовать в ситуациях, когда он не понимает происходящего до конца, в ситуации ограниченного знания, когда приходится полагаться на интуицию, на иррациональные инструменты и категории, исходить из представления о добре и зле.

В конечном итоге, вера в чудо - это вера в лучшее в человеке. В то, что это лучшее может победить, даже если для этого нет никаких рациональных предпосылок и видимых причин.

Попытка бороться с верой такого рода - тенденция не только нашего времени. Давно известно: если хотите заработать большие деньги или приобрести широкую популярность, апеллируйте к худшим качествам людей, а не к лучшим. Наше время отличается только тем, что в этой борьбе до странности часто можно найти ссылки на науку. Именно "наука" объясняет клиенту, почему, делая не самые лучшие и правильные вещи, он, как минимум, не виноват, а лучше - совершенно прав. Эгоизм, филистерство, душевная лень, высокомерие, отчужденность, сверхпотребление - все это больше не "плохо" и не "хорошо". Это некая "объективная реальность", которую могут очертить и объяснить "ученые".

За это мы их любим. Не за то, что они познают тайны мира и меняют его просто на глазах - все равно абсолютное большинство из нас не в состоянии оценить их открытий и изобретений. Мы любим их за то, что они делают нашу жизнь легче. Не только материально легче - роботы, гаджеты и дешевые товары. Но веселее - за обновленную религиозную веру, которая ни к чему не обязывает и снимает с нас моральную ответственность за собственное несовершенство. Ни в каком другом виде, кроме книги рецептов и списка "почему я прав", мы и не воспринимаем ту "науку", которой пестрит медиапространство.

Эта "наука" наносит сокрушительный удар по моральным категориям и установкам. Добро и зло все дальше вытесняются в сказочные миры, которые годятся разве что для детишек дошкольного возраста. Если же вычесть из рождественского цикла чудо и веру, в нем остается только голое потребление - подарки, которые мы покупаем. Причем чем меньше в нас чуда, тем яростнее наш шоппинг - он создает нам праздничное настроение на том пустом месте, которое образовалось вместо вытравленного из души чуда.

Волхвы, не поднимающие головы в поисках Звезды, кому же вы отнесете все, что накупили?

Отвечают ученые. Они, между прочим, не советуют покупать и дарить подарки на Рождество. Ваши друзья и знакомые оценят эти подарки дешевле, чем вы за них заплатили. Несварение - это не только о микрофлоре кишечника. С мозгами такое тоже случается.

А если вы в своем солидном возрасте все еще считаете, что дорог не подарок - дорого внимание? А может быть, и в Святого Николая верите? И в Рождество? И в Звезду с волхвами?

В таком случае, я просто не знаю, чем вам помочь. Наука тут бессильна. И это, возможно, самая хорошая новость.

Екатерина Щеткина, «Деловая столица»