Скандальный аккумуляторный завод в Бресте проверят на экологичность 2 31.12.2019, 13:05

Активисты требуют независимой экспертизы.

Вчера руководство достроенного, но незапущенного завода «АйПауэр» сообщило о том, что предоставит всем желающим возможность провести общественную экологическую экспертизу предприятия. Активисты, выступающие против завода, считают, что официальные данные по выбросам завода занижены в сотни раз, и намерены отдать заводскую документацию на экспертизу независимым экологам, сообщает onliner.by.

Напомним, в Бресте не первый год разворачивается очень необычный для Беларуси конфликт между аккумуляторным заводом «АйПауэр» и его противниками. Полгода назад строительство завода приостановили из-за незначительных превышений выбросов, но люди, живущие неподалеку от предприятия, убеждены, что реальные выбросы отличаются от официальных в сотни раз. Они демонстрируют полное недоверие институтам, комиссиям, экологам и готовы в случае запуска завода продавать свои дома и уезжать из страны. В июне КГБ арестовал владельца завода Виктора Лемешевского по подозрению в коррупции. Неделю назад появилась информация о том, что его выпустили из-под стражи под залог, однако в КГБ ее не комментируют.

По своей сути новая процедура проверки ничем не отличается от ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду), которая проводилась несколько лет назад перед строительством завода, однако, по словам активистов, протестующих против запуска предприятия, согласно ОВОС под Брестом должны были построить завод по производству 1 млн аккумуляторов в год. На деле вышел завод на 2 млн аккумуляторов.

Повторная экспертиза будет проводиться только при наличии двух и более заявителей. В рамках экспертизы людям и независимым специалистам предлагается сравнить построенный завод с проектной документацией, требованиями законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.