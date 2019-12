В чем сила западной цивилизации? 31.12.2019, 13:16

Как получилось, что Запад стал доминировать над остальной планетой.

Мы говорим на их языке, изучаем их науку, смотрим их фильмы, наслаждаемся их искусством, носим их одежду и переводим часы согласно их часовым поясам. И даже колесо мировой экономики крутится в соответствии с их фондовыми биржами, пишет ливанское издание Raseef22 (перевод — inosmi.ru).

Как же так получилось, что Запад стал доминировать над Востоком? Вероятно, было бы бессмысленно задавать такой вопрос 250 лет назад, особенно до промышленной революции в Европе, потому что в то время мир смотрел на Восток с восхищением и уважением.

Внезапно жизнь резко изменилась, заставив Запад гадать, как так произошло. Разве китайская цивилизация не была одной из самых прогрессивных и процветающих цивилизаций в мире на протяжении трех десятилетий? Разве арабы вместе с персами-мусульманами не правили миром на протяжении пяти золотых десятилетий, в ходе которых они сделали самые выдающиеся открытия в науке, искусстве и промышленности? Ниже мы приведем западные теории, которые помогут нам понять почему Запад стал господствовать над миром.

Важно отметить, что в статье рассматривается концепция превосходства в традиционных рамках (экономика, политическая гегемония и военная мощь), поэтому вне этих рамок невозможно говорить о «превосходстве» одного народа над другим, поскольку все народы мира вносят свой вклад в культуру всего человечества.

Культурное превосходство Запада

Британский историк и археолог Ян Моррис во время лекции в Восточном институте Университета Чикаго рассказал о двух теориях, которые сформировались в европейской общественной культуре.

Самая старая теория предполагает исключительность западной культуры из-за расового превосходства. Наука и культура долгое время занимали центральное место в жизни европейцев из-за влияния древнегреческой цивилизации, которая дала им чувство превосходства над всеми остальными народами мира.

Со временем древнегреческая цивилизация распространилась по всей Европе, наполняя европейцев чувством превосходства над остальными государствами. Здесь стоит отметить, что данная теория базируется на расистской идеологии, которая несовместима с культурными и историческими фактами, поэтому она подвергается широкой критике со стороны общественности.

По другой теории, создание централизованного государства стало причиной доминирования Запада. Впервые данную теорию выдвинул Карл Маркс в своей статье, опубликованной в американской газете The New York Tribune. По мнению Маркса, восточные страны на протяжении тысячелетий были сильной и доминирующей силой, что негативно сказалось на их историческом развитии, в то время как Европа прошла путь от феодализма до капитализма и коммунистической революции. Тем временем, на Востоке прочно закрепились авторитарные режимы, поэтому восточные страны не смогли пойти по западному пути развития.

Позже данная теория легла в основу коммунистической теории Маркса, который утверждал, что социально-революционные движения смогут разбудить Восток от долгого сна.

Американский ученый Джаред Даймонд в книге «Ружья, микробы и сталь» рассказал, что политический режим влияет на все сферы жизни общества, включая военную. По его мнению, Европа стала доминировать в мире из-за географического фактора. Географическое положение европейских государств позволяло им объединяться против врагов, но европейцы все равно предпочитали разрозненные королевства единому государству. К слову, в Китае была совсем другая ситуация. Он был единым централизованным государством, а не скопищем отдельных княжеств, истощающих и подрывающих военную мощь страны.

Но политика была не единственным фактором, предложенным теоретиками, отстаивающими теорию превосходства западной цивилизации. Американский экономист Дэвид Лэндис в книге «Богатство и бедность народов» рассказал, что Европа всегда выигрывала от эпидемий и перенаселенности восточных стран. Например, плотность населения вынудила правительство Китая спонсировать колонизацию и экспедиции, в частности, путешествие адмирала Чжэн Хэ.

Роль исторических закономерностей в доминировании Запада

Согласно другой теории, Запад больше не правит миром, как раньше, потому что западная цивилизация подверглась влиянию других цивилизаций, в частности Китая, во время «опиумных войн». К слову, сторонники этой теории считают, что цивилизации Востока и Запада оставались неизменными до конца XVIII века.

Одним из сторонников этой теории является китайский историк Рой Бин Вонг. В книге «Преобразованный Китай: исторические перемены и границы европейского опыта» («China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience») он утверждает, что мир за пределами Европы имеет свою собственную «историческую динамику», поэтому рассмотрение основных сходств и различий может привести к переосмыслению всей мировой истории.

Вонг не преуменьшает достижения Запада, но считает, что скачок в развитии западных стран стал возможен только в конце XVIII века, когда были открыты новые источники энергии, разработка которых привела к промышленной революции в Европе. Что касается Китая, то он в то время не имел доступа к аналогичным источникам энергии, что стало главным препятствием на пути дальнейшего развития страны помимо большой плотности населения.

Почему промышленная революция не произошла в Китае?

Некоторые историки склонны полагать, что географическое положение и культурное наследие сделало Восток более подходящим для промышленной революции, нежели Запад, пока не вмешались случайности.

Сторонником этой теории был немецкий социолог Андре Франк. Он утверждал, что отдаленность и изолированность Европы заставила европейцев отчаянно стремиться проникнуть на азиатские рынки, где находилось реальное богатство. Европейцы пытались тысячу лет назад в ходе Крестовых походов пробить себе дорогу на Ближний Восток. Когда им это не удалось, некоторые из них (в частности, Колумб) попытались отправиться морем на запад. Эта попытка также оказалась неудачной, поскольку на пути встала Америка.

В XVI веке китайская экономика процветала, но при этом постоянно сталкивалась с проблемой нехватки серебра. Америка же была богата серебром, поэтому европейцы отреагировали на нужды Китая, заставив коренных американцев добывать в горах Перу и Мексики 150 тысяч тонн драгоценного металла. Треть его в итоге оказалась в Китае. По словам немецкого социолога, серебро, жестокость и рабство обеспечили Западу «место в третьем классе в азиатском экономическом поезде».

Франк считал, что подъем Запада в конечном счете объясняется не столько предприимчивостью европейцев, сколько «упадком Востока» после того, как начал уменьшаться приток серебра. Когда Восток терпел неудачи и кризисы, на Западе произошла промышленная революция, которая, по всем основаниям, должна была случиться в Китае. Однако поскольку она случилась в Британии, Запад унаследовал сей мир.

Сила протестантской Англии в пуле, которая не попала в цель

В 1690 году произошло сражение на реке Бойн между армиями свергнутого короля Якова II (король Англии и Ирландии) и взошедшего на престол короля Вильгельма III Оранского. Армия Вильгельма III одержала победу в битве, а неудачная попытка короля Якова II вернуть себе британскую корону стала причиной распространения протестантизма в Ирландии.

Битва при Бойне заставила американского социолога Джека Голдстоуна поверить, что немногих случайностей достаточно, чтобы полностью изменить мир. В начале XVII века Восток и Запад начали приходить в упадок в результате эпидемий, войн и падения империй, но западная борьба против христианско-католических идей проложила путь к промышленной революции. По мнению Голдстоуна, ничто заранее не было предопределено, и что, в сущности возвышение Запада в мировой истории произошло благодаря удачному стечению обстоятельств. Например, в битве на реке Бойн пуля из мушкета католика задела правое плечо Вильгельма III, но если бы она прошла на несколько дюймов ниже, то Англия осталась бы католической, Франция доминировала бы в Европе, а промышленная революция, возможно, не произошла бы.

Как мир избежал катастрофы?

Историки утверждают, что Восток и Запад были на грани экологической катастрофы в середине XVIII века, потому как рост населения опережал рост технологий.

Американский историк Кеннет Померанц в книге «Великая дивергенция» пишет, что люди к тому времени уже сделали почти все возможное в отношении расширения и интенсификации сельского хозяйства, перевозок товаров и реорганизации своей собственной жизни. Они уже почти достигли пределов возможного для их технологий. Так что были все основания ожидать глобального спада и сокращения населения в XIX и XX веках.

Однако в течение последних двух столетий наблюдался беспрецедентный экономический рост. Померанц полагает, что причина этого состояла в том, что Западной Европе, и прежде всего Британии, попросту повезло. В результате случайного открытия Америк возникла торговая система, обеспечившая стимулы для индустриализации производства. Кроме того, Британия имела удобно расположенные залежи угля, и к тому же ее производственные отрасли быстро механизировались, а получение энергии из угля спасло страну от экологической катастрофы.

Почему арабы не открыли Америку?

Британо-американский историк Бернард Льюис в статье «Ислам: что пошло не так?» рассматривает проблему упадка арабо-мусульманской цивилизации и задается вопросами, почему первооткрыватели Америки отплыли из Испании, а не из одного из арабских портов в Атлантическом океане, тем более, что подобные экспедиции имели место в прошлом? Почему масса научных открытий была сделана в Европе, а не в более богатом, развитом и во многих отношениях более просвещенном мусульманском мире? Льюис считает, что обвинять религию не очень убедительно. Большую часть Средневековья ни старые культуры Востока, ни новые культуры Запада не были центрами цивилизации и прогресса. Именно там получили новый импульс и развитие старые науки, возникли новые отрасли, а фабрики и торговля перешли на новый, беспрецедентный уровень.

По его словам, правительства и общества добились определенной степени свободы мысли и самовыражения, которые привели туда преследуемых евреев и диссидентов-христиан. Средневековый исламский мир предоставлял лишь небольшую степень свободы по сравнению с современными идеалами и даже с современной практикой в более развитых демократиях, но тем не менее большую, чем предлагали его предшественники, современники и даже многие преемники. Льюис задается вопросом: если ислам является препятствием для свободы, экономического развития и науки, то как же могло мусульманское общество быть в прошлом пионером во всех трех областях? В статье «Ислам: что пошло не так?» Льюис делает вывод, что единственное объяснение состоит в том, что арабы и мусульмане были гораздо ближе по времени, чем сейчас, к источникам и вдохновителям ислама, но всякий раз, когда они делали шаг в сторону Запада, то отдалялись от истинного ислама и таким образом утратили свое былое величие. Следует отметить, что западные и арабские эксперты критикуют Льюиса за его предвзятость по отношению к арабам и мусульманам.

География — секрет западного господства

Британский историк и археолог Ян Моррис в книге «Почему властвует Запад?» пишет, что специалисты одинаково неверно понимают картину истории и из-за этого получают лишь неполные и противоречивые результаты. К примеру, они согласны в том, что последние двести лет Запад доминировал на земном шаре, но расходятся во мнении относительно того, кто ранее господствовал в мире — Восток или Запад.

По мнению Морриса, достаточно рассмотреть более ранние исторические периоды, чтобы определить общую картину мира и разрешить давние споры между историками. Он считает, что западный мир и восточные цивилизации Индии, Китая и Ирана прошли одни и те же этапы социального развития.

Решающим фактором изменения облика истории стало не расовое превосходство, политические и социальные свободы или блестящее правление европейских лидеров, а скорее география. Климат и географическое положение Европы обеспечили многообразие растений и животных, которые составляли важный сельскохозяйственный ресурс, сыгравший свою роль в развитии общества, появлении городов и возрождении цивилизации. Кроме того, расширение площади обрабатываемых земель ускорило темпы развития западной цивилизации.

Пока историки спорят о причинах возвышения Запада, мир становится свидетелем подъема восточных держав — Китая и Индии — и латиноамериканских стран, таких как Бразилия. Объем китайской экономики удваивается каждые шесть лет, что может сделать Китай крупнейшей мировой экономикой до 2100 года. Тем временем революции «арабской весны» привлекли внимание всего мира. В Ливане и Ираке до сих пор остаются последние очаги революций, которые демонстрируют миру новые модели борьбы народа за свои права и будущее.