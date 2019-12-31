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«Ребенок вместо стишка пытался прочитать «Войну и мир»

  • 31.12.2019, 13:19
«Ребенок вместо стишка пытался прочитать «Войну и мир»
иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Истории белорусских Дедов Морозов и Снегурочек.

Новый год — это веселье, вкусная еда, любимые фильмы, музыка и, конечно, сказочная атмосфера. И еще его сложно представить без Деда Мороза и Снегурочки — главных героев праздника.

Журналисты tut.by пригласили тех, кто дарит новогоднюю сказку и детям и взрослым, и узнали, каким был самый запоминающийся детский номер, часто ли предлагают присоединиться к праздничному застолью, и сложно ли работать со взрослыми (да).


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