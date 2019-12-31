Россиянин вышел к ФСБ с плакатом против Путина 31.12.2019, 13:26

Активист назвал главу Кремля некомпетентным менеджером и управленцем.

Активист движения "Весна" Михаил Мельников вышел к зданию управления ФСБ России в Омске на пикет против политических преследований. Во время акции к нему подошли полицейские со служебной собакой, сообщил редакции Сибирь.Реалии региональный координатор движения Ростислав Веревкин.

Пикетчик при помощи плаката, на котором перечислил важные проблемы, появившиеся в России за 2019 год, выразил свой протест против работы российского президента Владимира Путина, назвав его "некомпетентным менеджером и управленцем". По мнению активиста, за годы правления Путина в России резко увеличилось количество политических арестов.

Во время пикета к активисту подошли полицейские для проверки документов. "Этим все и закончилось, - сообщил Веревкин, отметив, что накануне в Нижнем Новгороде с аналогичным плакатом полиция задержала другого активиста "Весны" Максима Алибаева.