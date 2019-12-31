Двойной Бенедикт: как жил и путешествовал белорусский Мюнхгаузен 31.12.2019, 13:42

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Неизвестная история графа Тышкевича.

Есть в графском парке, в часе езды от Минска, между деревней Першаи и городом Ивенец, кирпичный остов необычного здания. Не дворец и не хозпостройка. Стоит на поляне и привлекает фотографов. Это и есть «фотографическая» Бенедикта Тышкевича, построенная в 1892—1893 годах. Здесь творил выдающийся белорусский фотохудожник граф Бенедикт Хенрик Тышкевич. Подробности — в фотоистории на сайте onliner.by.

30 апреля 2019 года

Приблизительно 1893 год, идет строительство

С ароматами свежей штукатурки — даже какой-то инвентарь в кадре

Очевидно, дожинки в передовом хозяйстве — самое начало прошлого века

Похоже, что дерево слева от здания было старым еще до его постройки — оно есть и на старых снимках именно в этом месте

В здании фотографической находились интерьерные павильоны, портретная студия.

Фото, возможно, сделано в 1912 году с исторической реконструкцией костюмов Наполеоновской эпохи

1902 год

Серия работ Бенедикта Тышкевича, сделанная в белорусском имении Вялое (Wiała), удостоена золотой медали в 1899 году на выставке в Берлине. Кадр из жизни поместья и его обитателей, включая хозяев, прислугу, местных крестьян, так сказать, в естественной среде. Насколько позволяла техника того времени, эти фотографии выполнены на стыке документальности с постановкой. До того как стать пропагандистским приемом, этот подход к фотографии был новаторским.

Рядом громоздятся постапокалиптические руины советского санатория «Лесное» 1986 года.

Здесь жил выдающийся белорусский фотограф. Практически на этом вот самом месте, поселившись здесь, в собственных охотничьих угодьях, в самом начале 90-х, разумеется, девятнадцатого столетия. Похоже, что архитектор, который проектировал санаторий, вдохновился «фотографической». Ее даже не стали сносить, ведь это замечательный скалодром. Жилой особняк графа больше напоминал Лошицкую усадьбу. На старых фотографиях, когда имение процветало, видно, как лес обступает здания, а газон напоминает скорее лесную поляну с некошеной травой, среди которой разбиты клумбы и проложены стихийные дорожки-аллеи. Сейчас такой ландшафтный дизайн также весьма актуален.

К югу от санатория, то есть особняка, находится комплекс жилых домов персонала.

Флигель

Интерьер одной из квартир работников имения

Кухня

Согласно преданиям, в поместье был даже собственный зоопарк.

Владелец имения Вялое и других, гений, миллиардер, плейбой, филантроп, граф Бенедикт Тышкевич родился 11 декабря 1852 года в Немиже, что под Вильнюсом.

Путешествовал на собственной яхте, построенной на заказ, фотографировал. На одном из онлайн-аукционов выставлялась серия фотооткрыток Бенедикта Тышкевича из Судана.

И комиссары в пыльных шлемах постучали в его дом где-то в 1939-м:

— Гражданин Тышкевич, именем рабоче-крестьянской советской власти вы, ваше имение и находящееся в нем имущество подлежат аресту и конфискации в пользу государства. (Наверное, приблизительно так отрапортовались посетители).

— Приветствую вас, товарищи комиссары! Не смею ничем возразить против столь убедительных доводов товарища Маузера. Однако прежде всего настоятельно предлагаю вам отобедать. Располагайтесь, будьте как дома.

За проявленное понимание к интересам рабочего класса товарищу Тышкевичу были предоставлены комфортабельные апартаменты в воложинской тюрьме с правом участия в общественных сельхозработах, которые, к удивлению товарищей, граф выполнял в перчатках. Во второй половине 1941-го неожиданно выяснившиеся родственники в Евросоюзе, простите, Рейхе, сделали приглашение, помогли с визой, в результате чего граф мирно скончался в Париже 18 февраля 1948 года.

Тем временем жители деревень поблизости от имения Вялое, что в Воложинском районе, до сих пор с теплом вспоминают графа Бенедикта Тышкевича, его любовные похождения и дорогие подарки. Граф был галантен и великодушен. Одну приглянувшуюся служанку даже запирал в комнате, отъезжая по хозяйственным делам. Когда та забеременела, нашел для нее жениха, одарив новым домом с землей и постройками. Поговаривают, что другую любовницу Бенедикта застрелила внезапно приехавшая в поместье жена. Или сестра той девушки баловалась с пистолетом. Были устроены пышные похороны, гроб с покойницей, накрытый черным бархатом и цветами, везли четыре вороных коня. На могиле был установлен двухметровый памятник из черного мрамора с металлическими венками. В советское время, разбирая опустевший дом одной местной бабули, строители нашли на чердаке любовные письма от кого бы вы думали. К сожалению, по всем законам этого жанра, письма не сохранились до нашего времени, как и мраморный памятник. Говорят, его потом кто-то украл в 50-е годы.

Считается, что от подобных романов графа Тышкевича и местных красавиц рождались исключительно сыновья, как две капли воды похожие на отца. По традиции работники графских имений просили его стать крестным отцом их детей, однако тот крестил исключительно мальчиков.

Все это, конечно, прелестно, однако в 20-е годы Бенедикту Хенрику Тышкевичу было уже за 70, а в 35-м он умер, причем во Франции. А в 39-м в Воложине картошку в перчатках копал… (Однако, был бы сюжет для экскурсоводов!)

Граф Бенедикт Ян Тышкевич — сын и наследник, который родился 9 октября 1875 года от недолгого (9-летнего) брака с американкой Кларой Бэнкрофт (умерла в 1883 году в Швейцарии).

Младший Бенедикт был внешне похож на отца, точно так же увлекался путешествиями и фотографией. Так что неудивительно, как в воспоминаниях жителей ближайших деревень и местечек образы отца и сына (и духа авантюризма) объединились в персонажа местных легенд. Кстати, об обобщениях: Бенедикт Хенрик Тышкевич не был прямым потомком известных логойских братьев Евстафия (1824—1873) и Константина (1806—1868) Тышкевичей, а приходился им приблизительно троюродным внучатым племянником. А знаменитая актриса Беата Тышкевич принадлежит к той же ветви фамилии (правнучатая племянница), что и фотограф Бенедикт Тышкевич. Теперь не запутаемся: в Логойске археология с этнографией, а Литве и под Воложином — фотография и кино.