Нехай клевещуть Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

31.12.2019, 13:53

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Александр Гольц

Военное ведомство РФ работает, как у Попандопуло из «Свадьбе в Малиновке».

В конце года положено рапортовать об успехах. И военное ведомство ничем не отличается от прочих. Только что прошла итоговая коллегия Минобороны, где Сергей Шойгу доложил главному начальнику о замечательных результатах. Дабы подкрепить бравурный доклад, в «Красной звезде» было размещено интервью первого заместителя министра Руслана Цаликова, в котором он в очередной раз сообщил о достигнутых успехах. Но при этом в интервью зазвучала вдруг тревожная нота. Темные силы не дремлют, они, проклятые, не желают мириться с минообороновскими успехами. Разведка доложила точно: враги готовят удар.

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых Сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооружённых Сил до непосредственно военно-политического руководства», — сообщил первый замминистра. И пригрозил: «Мы привержены честной и открытой работе. Но те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа». То есть, надо понимать, ихней гнусной клевете мы своевременно противопоставим нашу правильную клевету. Причем Цаликов попросил российскую прессу поддержать родное военное ведомство: «И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не “штыками” в этом информационном противодействии, то как минимум союзниками».

Тут же я преисполнился желанием помочь Минобороны и стал внимательно смотреть вокруг, желая своевременно обнаружить информационную диверсию. И, представляете, долго искать не пришлось. Враги, как водится, затаились в самом сердце самого патриотического из министерств. Заместитель министра по вооружениям Алексей Криворучко в своем интервью фактически обвинил своего начальника Сергея Шойгу в том, что тот сообщил, мягко говоря, неправду Верховному главнокомандующему. На итоговой коллегии глава ведомства доложил: на современные стратегические ракеты «Ярс» перевооружены три полка РВСН.

А заместитель министра (который отвечает за поставки вооружений) настаивает, что перевооружено всего два полка. То есть важнейшая программа Минообороны выполнена всего на 70 процентов. При этом забавно, что Криворучко уверенно говорит о выполнении гособоронзаказа на 99,3 процента. То есть стоимость одного полка РВСН составляет 0,7 процента всего оборонзаказа.

Надо сказать, что, прочитав доклад Шойгу и выступление Владимира Путина на итоговой коллегии Минообороны, я порадовался. Честное слово, не шучу. Дело не в данных, которые сообщались. А в том, что впервые за последние несколько лет цифры об успехах Вооруженных сил в целом (не будем придираться к мелочам) совпали с планами, о которых сообщали год назад. То есть можно было как минимум констатировать: штабная культура возвращается к норме. Прежде чем отдавать доклад начальнику, наконец хватило ума поинтересоваться, что же министр обещал раньше. И вдруг такой сбой. Доклад Шойгу с его выступлением год назад сверили, а свести цифры в интервью профильного замминистра сил уже не хватило.

На самом деле, вся эта история в очередной раз показывает: все данные, которые нам сообщают чиновники военного ведомства, не имеют ровно никакого отношения к действительности. Ну, как у Попандопуло в «Свадьбе в Малиновке»: «тебе нравится, я еще нарисую».

Подозреваю, что некоторое время назад военное ведомство решило вести информационную войну — типа, врать напропалую, пусть зарубежцы, проклиная все, разбираются. Но Министерство обороны — очень большое ведомство. И каждый военачальник норовит дать интервью (готов спорить, в следующем году им строго-настрого запретят общаться с прессой). В результате данные, которые они сообщают, никак не согласуются между собой.

Чтобы проводить широкую дезинформационную кампанию, следует, наверное, учредить Министерство Правды, через которое должна проходить любая информация. Но здесь сложность: глава такого ведомства де-факто станет важнее не то что Шойгу, но и, страшно сказать, Путина В.В. Ведь практически все, что сообщают отечественные начальники, не соответствует действительности. Посему министр обороны и, свят-свят, сам Путин должны были бы заверять свои будущие выступления у главы Министерства Правды. Посему нестыковки в официальных данных сохранятся и впредь. Ну а тем, кто рискнет указать на очевидные несовпадения, всегда можно ответить: «Нехай клевещуть, гады»…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»