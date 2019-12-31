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Протестующие штурмуют посольство США в Багдаде

  • 31.12.2019, 14:19
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Протестующие штурмуют посольство США в Багдаде
Фото: Reuters

Персонал дипмиссии эвакуирован.

Несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь, сообщает ВВС.

Как сообщает агентство Рейтер, посол и другие дипломатические работники были эвакуированы.

Протестующие, как сообщают находящиеся на месте событий корреспонденты, подожгли забор посольства. Иракская полиция использовала гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции.

В минувшее воскресенье авиация США нанесла удары по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", в результате которых погибли как минимум 25 человек. Власти США назвали это ответной мерой на ракетную атаку по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб американский контрактник.

Фото: Reuters

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