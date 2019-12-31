Экономист о балах Лукашенко: Это можно назвать пиром во время чумы 23 31.12.2019, 14:09

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Леонид Заико дал жесткую оценку непрофессиональным действиям властей.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY подвел итоги 2019 года.

«ВВП вырос на 1,1%, а номинальная зарплата на 14%. То есть 2019-й получился смешным годом и годом обмана. Здесь и неоправданные непрофессиональные действия властей внутри страны, и переговоры с Россией по вопросам интеграции, который напоминали взаимные поездки к теще на блины», – считает Заико.

По его мнению, завершился 2019-й весьма символично – Венским балом во Дворце Независимости.

«Это можно назвать пиром во время чумы. Молодежь оторвали на три месяца от занятий на обучение танцам. 2019 год в историю не войдет. Может быть, его назовут голом величественного «венского» топтания на месте», – полагает руководитель аналитического центра «Стратегия».

По словам Заико, в уходящем году в белорусском обществе усилились настроения по отъезду из страны.

«Уматывают врачи, айтишники, ученые, молодежь в целом. 2019-й стал год полонеза Огинского («Прощание с Родиной»). Думаю, его уже можно официально сделать гимном нашей страны», – отметил Заико.