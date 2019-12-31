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«Елка» года: под Минском потроллили местную власть

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  • 31.12.2019, 14:41
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«Елка» года: под Минском потроллили местную власть
фото: Александр Владыко

Дело в отношении к людям.

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла». Если забыть о первых строчках популярной песни, то в поселке Гатово под Минском все правильно. Вот дерево, вот украшения. Не хватает пока людей, но к вечеру подтянутся.

— Елка на этом пустыре устанавливалась много лет, — рассказал Onliner Михаил. — В этом году — пусто. Лично мне никто не отчитывался, но, по слухам, председатель сельсовета в этом году отказался, сославшись на какие-то инциденты с шумом от салютов и разбитыми стеклами в прошлом. При этом не помню ничего такого, что могло бы некрасиво выделить наш пустырь по сравнению со всеми остальными в стране, где ставят елки. Как-то же люди отмечают.

Не поняв позицию местной власти, люди пошли на мирный бунт и придумали идею с березой. Несколько мужиков взяли стремянку и украсили дерево кто чем мог. Один делает натяжные потолки — накрутил конфет. Другие принесли игрушки. Так на том же пустыре появилась не лесная красавица, не хвойная принцесса, не колючая бестия, а вот такое чудо.

— Да дело не в березе, — грустно улыбается Михаил. — Дело в отношении к нам.


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